Un sujeto de 20 años de nacionalidad peruana quedó con arraigo nacional tras ser formalizado por el delito de estafa en contra de una mujer con la que inició un romance por Facebook, a quien engañó diciéndole que era hijo de un heredero millonario y que padecía una enfermedad terminal.

El imputado, identificado como Piero Rosales, estafó a Nicole, una técnico en enfermería 10 años mayor y madre de un hijo, con $8.500.000.

Comienzo del romance

Nicole conoció a Piero en diciembre del año pasado a través de la aplicación Facebook Parejas. Él le contó que gracias a los contactos de su papá italiano trabajaba como ingeniero en prevención de riesgos en una obra de construcción de Las Condes.

Además, le contó que vivía en la casa de su nana peruana a quien la consideraba como su madre adoptiva.

Nicole relató que al mes de iniciarse el romance, Piero le contó que tenía un tumor cancerígeno en el corazón y que moriría en dos meses si no se operaba. También le dijo que tras discutir con su padre y su familia adoptiva había quedado casi en la calle.

Según Nicole, sintió lástima por el joven ya que él lloraba cada vez que hablaban, por lo cual decidió pedir un superavance a una tienda comercial y le prestó los $8.500.000 en efectivo para que se operara.

Él, agradecido por el gesto, le envió un mensaje de WhatsApp señalando: “Amor si llega a pasarme algo dejaré escrito en mi herencia que tú recibirás el 100% de mis acciones”, consignó LUN.

Sin embargo, tras supuestamente entrar a pabellón, Piero dejó de contestarle los mensajes.

"Me da rabia haber sido tan tonta"

“Lo que me pasó es como una tragicomedia pero me da rabia haber sido tan tonta. Quedé con esa sensación, por eso ahora no presto ni $100”, manifestó Nicole.

“Quedé endeudada por cinco años, todos los meses voy a tener que pagar más de $200 mil”, agregó.

No tenía ascendencia italiana

El comisario Héctor Gómez, de la Bicrim de Puente Alto, explicó que el joven no tenía ascendencia italiana y que efectivamente trabajaba en una construcción en Las Condes pero como obrero empastando murallas y afirmó que sus supuestos padres adoptivos eran los biológicos.

Además, indicó que en su casa se encontraron más de $6.000.000 en efectivo, además de dólares, consolas de videojuegos, relojes, topa de marca y tres pistolas a fogueo.

Ver cobertura completa