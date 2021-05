¿Qué pasó?

La aprobación del Presidente Sebastián Piñera se ubicó en el 11% en la última semana de abril según la reciente entrega de la encuesta Plaza Pública Cadem.

De acuerdo a lo reportado por el sondeo, un 79% desaprueba la labor del Mandatario, mientras que un 5% no aprueba ni desaprueba y otro 5% no sabe o no responde.

Estas cifras reflejan una leve subida de Piñera en Cadem luego que en la edición anterior llegara al 9%, el nivel más bajo de apoyo popular de su segundo gobierno.

Otros sondeos

En tanto, otras encuestas muestran también confirman la baja en la aprobación de Piñera, las que apenas alcanzan los dos dígitos en algunos casos.

Según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), la aprobación del Presidente alcanzó el 9%, tres puntos más que la edición anterior, mientras que su desaprobación llegó al 74%.

Por su parte, de acuerdo con la última encuesta Pulso Ciudadano llegó al 12,4%.

Ver cobertura completa