Paseos a la playa, adultos mayores en la calles o alumnos en clases, situaciones cotidianas que están lejos de ser una realidad en el continente, pero que en Rapa Nui son una realidad: la isla registra un año libre de coronavirus.

Pero a pesar de estar viviendo en una completa "normalidad", Isla de Pascua ha tenido que pagar el precio de las estrictas restricciones que hoy le permiten no registrar ningún caso de Covid-19.

Vuelta a la normalidad

Gracias a estrictas restricciones como el cierre de las fronteras, y una cuarentena al inicio de la pandemia, hoy en Rapa Nui no hay restricciones a la movilidad como en el resto de Chile. En las calles el tránsito es normal, los amantes del deporte disfrutan del mar y desde julio del año pasado los alumnos asisten a clases en completa normalidad.

"Aquí no hay distanciamiento de mesas, no se requiere la mascarilla, no te toman la temperatura al entrar, los restaurantes, bares y cafés están funcionando de manera absolutamente normal", cuenta María Fernanda Sepúlveda, residente de la isla.

Pero a pesar de esto, algunas restricciones del Gobierno no se ajustan a la realidad de la isla y han pedido el término del toque de queda o algunas restricciones de aforo u horarios diferidos para ciertas actividades.

Crisis económica y desabastecimiento

Si bien la "normalidad" en la isla está de vuelta, esta ha dejado una grave crisis económica. Desde el 17 de marzo del año pasado se suspendió el puente aéreo Santiago-Rapa Nui y con esto los 150 mil turistas que llegaban al año desaparecieron, poniendo fin a la principal fuente de ingresos de territorio.

Actualmente el desempleo roza el 70%, los hoteles y hospedajes se han tenido que reinventar y el desabastecimiento ha afectado a la isla. Hoy la canasta básica cuesta 2,5 veces más que en el continente, es difícil encontrar azúcar y aceite, e incluso un huevo puede llegar a costar $600.

"Una cebolla, tomate, unos quesos rayados, kem en lata no había nada más, unas papas fritas y una salsa. Son 8 artículos y en eso me gasté 12 mil pesos", explica María Fernanda.

"Obviamente esta pandemia nos trae dos grandes problemas, uno el tema sanitario, la salud de todas las personas, y lo segundo es la economía, y en nuestro caso nos quedamos con el problema económico y el sanitario resuelto", comenta la directora de Planificación Comunal, Nunu Fernández.

Los problemas de desabastecimiento se han agudizado el último tiempo con la suspensión de los 2 vuelos semanal que proveían a la isla, incluso poniendo en riesgo el proceso de vacunación.

Confinarse del resto del mundo fue una decisión arriesgada y sus habitantes siguen pagando el costo, pero el beneficio aseguran vale la pena: las familias siguen abrazándose, los amigos siguen compartiendo, y las mascarillas, el distanciamiento, el alcohol gel son solo un recuerdo.

