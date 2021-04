¿Qué pasó?

En redes sociales causó impacto la historia de Amalia Arriagada, una mujer de 82 años que dirige el tránsito en un cruce de la comuna de Melipilla para ganar más dinero, ya que su pensión no le alcanza.

Su hija la ayudaba económicamente, pero tuvo un grave accidente, mientras que su marido tiene 101 años de edad.

"Mi vida ha sido llena de trabajo"

Todos los días Amalia sale a trabajar dirigiendo el tránsito. Cada día recibe entre $4 mil y $15 mil, los que reparte, cuando es necesario, a algunos de sus cinco nietos y a sus seis bisnietos.

"Mi vida ha sido llena de trabajo, toda la vida", afirmó Amalia.

Marcela Martínez, pareja de uno de sus nietos, contó que: "Amaro (su hijo) todavía no caminaba cuando mi pareja cayó privado de libertad, entonces ellos me han apoyado mucho, porque estoy sola. Tengo un hijo de 12 años que está enfermito también".

"Yo sé que no es justo"

La jubilación de Amalia es de $152 mil y sólo la cuenta de luz que debe supera la totalidad de ese monto.

"Tengo la media cuenta de luz, $178 mil; de agua debo como 200 'lucas'", aseguró.

"Yo sé que no es justo, ni para mí ni para nadie de la tercera edad, porque aquí en Chile somos muchos de la tercera edad que lo estamos pasando mal, a lo mejor, peor que yo", manifestó.

La ayuda

Una vez que la historia fue viralizada, la ayuda no paró de llegar. A la mujer le llegaron cajas de alimentos a su casa, además de visitas de personas anónimas.

Una de las personas que la ayudó es Claudia Vásquez, quien expresó: "Súper triste enterarme de esta realidad. Ella me dijo que no sólo ella está así, sino que hay mucho adulto mayor que están en las mismas condiciones, solamente que no se han hecho conocidos sus casos".

Pese a que a Amalia no le gusta pedir ayuda, al preguntarle qué necesita asegura que le faltan pañales para sus bisnietos y que urgentemente requiere de galones de gas.

"A todo el mundo que me ha ayudado, y que me sigue ayudando, les doy las infinitas gracias y que de Dios van a recibir muchas bendiciones, porque todo lo que están haciendo yo sé que lo están haciendo de corazón", señaló la mujer.

Muriel Abad, jefa de Planificación del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), indicó que: "Si conoce de estos casos por favor comunicarse al fono del Servicio Nacional del Adulto Mayor, es un teléfono gratuito: 800 400 035".