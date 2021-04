¿Qué pasó?

Este martes el ministro del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, se refirió al requerimiento presentado por el Ejecutivo sobre el proyecto de tercer retiro de fondos previsionales, que comienza a revisarse esta jornada.

Con respecto al fallo anterior, el ministro señaló que "han ocurrido cosas nuevas entre el 30 de diciembre y el día de hoy" e incluso afirmó que todos podrían votar de forma diferente, ya que "hay muchos antecedentes que considerar".

"Yo creo que todos los ministros van a vocarse no a repetir lo que dijimos el 30, no tiene sentido eso. Si alguien cree que vamos a calcar, no. Han ocurrido acontecimientos", agregó.

Presión de la ciudadanía

"Nosotros como todo ciudadano sentimos y somos empáticos con la situación de la ciudadanía. Lamentablemente no nos corresponde a nosotros, en nuestra sentencia hacernos cargo de eso. Efectivamente es una cuestión de hecho muy relevante pero nosotros vamos a ver las cuestiones de derecho nuevas, que han ocurrido entre el 30 de diciembre y el día de hoy y hay factores bien importantes", añadió.

En cuanto a la votación de los ministros, dijo que "lo relevante va a estar en si se están cumpliendo los fallos del Tribunal Constitucional, si las leyes están saliendo como sugirió el Tribunal Constitucional. Nosotros hicimos veladamente un llamado a legislar en favor de la ciudadanía. Vamos a ver si las partes lo han cumplido".

¿Qué se revisa este martes?

"Vamos a examinar no el proyecto reclamado, eso pasaría si es que ocurre, al pleno posteriormente. Lo que hoy se examina es el requerimiento. No se ve el proyecto objetado del Congreso, se ve hoy única y exclusivamente si el requerimiento cumple los requisitos que establece la Constitución y la ley", explicó.

En cuanto a la decisión del tribunal, adelantó que "el fallo va a estar el 4 o 6 de mayo, depende de si hoy completamos el trámite o lo dejamos para el jueves".

Requerimiento en contra de la presidenta del TC

Aróstica también indicó, con respecto al requerimiento en contra de María Luisa Brahm para que se inhabilite del proyecto de tercer retiro, que "tendría que definirse hoy, pero no puedo dar una opinión porque me estaría anticipando".

