El Tribunal Constitucional revisa este martes la admisibilidad del requerimiento que presentó el Presidente Sebastián Piñera contra el proyecto de tercer retiro de las AFP, aprobado con amplía mayoría en el Congreso.

Pese a los llamados transversales en el mundo político, el Mandatario mantuvo su decisión de recurrir contra la iniciativa y el domingo además anunció su propio proyecto para la extracción de dineros.

Debido al crispado ambiente vivido desde el anuncio del jefe de Estado contra la iniciativa parlamentaria, la sede del TC ha contado con un fuerte resguardo policial.

Según contempla la tabla, el pleno sesionará para revisar la admisión a trámite y la admisibilidad del requerimiento.

¿Qué pasa si es declarado admisible?

En el escenario de que el TC declare admisible el requerimiento, el Presidente Sebastián Piñera podría desistir del recurso que presentó. Sin embargo, el organismo de todos modos deberá referirse al desistimiento del Ejecutivo.

"Declarada su admisibilidad, dichos órganos y personas podrán expresar al Tribunal su voluntad de desistirse. En tal caso, se dará traslado del desistimiento a las partes y se comunicará a los órganos constitucionales interesados, confiriéndoles un plazo de cinco días para que formulen las observaciones que estimen pertinentes", indica la ley.

¿Cuál es la posición del Gobierno?

Muchos parlamentarios, tanto de oficialismo como de oposición, le han solicitado al Ejecutivo dar un paso atrás con el requerimiento y así poder hacer el tercer retiro una realidad.

Sin embargo, tras la aprobación del proyecto, el subsecretario General de la Presidencia, Máximo Pavez, aseguró que: "Se mantiene en pie la defensa que el Presidente de la República está obligado a hacer de la institucionalidad consagrado en la Constitución, y sostener y pedir que el Presidente no cumpla, y los ministros de Estado no cumplan esa función, es renunciar a gobernar, y eso no lo vamos a hacer".

Recurso contra Brahm

Un grupo de 57 diputados de oposición presentó el domingo un requerimiento para que María Luisa Brahm, presidenta del Tribunal Constitucional (TC), sea inhabilitada ad portas a que esa corte revise el recurso del Gobierno para frenar el tercer retiro desde las AFP.

Según afirman los parlamentarios liderados por el diputado Karim Bianchi (Ind), existirían dudas respecto a la imparcialidad de Brahm producto de su relación con el presidente Sebastián Piñera.

Cabe recordar que la actual presidenta del TC fue la jefa de asesores del presidente Piñera durante su primer Gobierno, un cargo que es de confianza y que para los legisladores representa un conflicto de interés.

