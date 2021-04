Desde este jueves a las 05:00 de la mañana 10 comunas de la Región Metropolitana avanzarán a Fase 2 de Transición, decisión anunciada por el ministerio de Salud pero que ha sido cuestionada por los expertos

Durante el anuncio, el titular de Salud, Enrique Paris, señaló que “la situación sanitaria evidentemente muestra algunos muy leves signos de mejoría”.

En esa línea, el médico internista del Hospital Sótero del Río, Juan Carlos Said, dijo que “la situación tiene una tendencia favorable. Se ha reducido el número de casos y parecemos haber pasado un peak de contagios”.

“Por otra parte, se ha desacelerado el ingreso de pacientes a los hospitales, lo cual es positivo, sin embargo, aún estamos en el peor momento de la pandemia en términos de hospitalizados en camas críticas”, expresó.

Reparos a la medida

Pese a lo planteado anteriormente, Said comentó sobre este escenario que “ojalá la Fase 1 se hubiera podido mantener hasta las elecciones para que hubiéramos podido consolidar el descenso en el número de casos y que no estemos conversando en dos semanas más que hay un nuevo incremento de los casos y que no mejora la situación en los hospitales”.

Asimismo, el doctor Darwin Acuña, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), informó que “estamos llegando a 4.500 camas críticas con casi 3 mil pacientes en ventilación mecánica producto del COVID-19".

Las críticas al desconfinamiento contemplan además que, según las propias normas del plan Paso a Paso, una de las condiciones para avanzar de Cuarentena a Transición es tener una ocupación de UCI menor a 90% a nivel nacional, sin embargo, actualmente es de 95%.

A juicio de Tomás Pérez-Acle, subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, “es esperable que lo que vaya a ocurrir es que va a producirse un aumento de la infección y esto significaría que alrededor de la segunda o tercera semana de mayo ya podríamos ver un aumento importante de los casos”.

Por otro lado, el doctor Ricardo Soto, virólogo ICBM Universidad de Chile, se refirió a la influencia de la variante andina, indicando que “si no conocemos su impacto real en la pandemia me parece un poco precipitado haber levantado las cuarentenas”.

