¿Qué pasó?

A través de un video difundido por redes sociales, fue denunciada una violenta detención realizada el domingo por la policía marítima, en Viña del Mar, a un hombre que se encontraba transitando sin permiso cuando ya había terminado la franja horaria destinada para hacer deporte.

El hecho ocurrió pasadas las 10:00 de la mañana, hora en la que concluye la franja deportiva los fines de semana y festivos.

El video

El registro muestra el momento en que es aprehendido, en plena vía pública, el sujeto que fue sorprendido realizando actividad física en Avenida Perú.

Las imágenes evidencian el forcejeo que se originó entre los funcionarios y el hombre, quien cayó al suelo, mientras la policía marítima lo seguía sosteniendo de sus brazos.

La situación fue vista por varias personas que se encontraban transitando por la zona.

Una de las testigos contó que: "No eran más de las 10:10 y vienen tres funcionarios de la Armada corriendo y agarraron al caballero, lo tiraron al suelo. Muy agresivamente porque se saltó el control, pero el caballero venía con audifonos, así que dificilmente él podría haber visto. No escuchó. El caballero estaba en shock, no reaccionaba".

Versión de la Armada

A través de un comunicado la Armada señaló relató que: "Una vez finalizado el horario de la Franja Deportiva del Plan Paso a Paso, personal naval fiscaliza en la vía pública a un hombre que evadió dos controles por parte de la Patrulla de Policía Marítima".

"Luego de hacer caso omiso a las indicaciones de la autoridad, se procedió a detener a la persona para fiscalizar si contaba con algún permiso que le permitiera transitar, pero nuevamente éste no prestó cooperación, debiéndose efectuar la detención respectiva", sostuvo.

"Al no contar con sus documentos, el individuo fue retenido y llevado a la Primera Comisaría de Viña del Mar, con el objetivo de realizar la identificación e informarle a la Fiscalía de turno lo sucedido, dejando todos los antecedentes del caso. Finalmente, la persona fue trasladada al Hospital Doctor Gustavo Fricke para constatar lesiones, al igual que los miembros de la institución", agregó.

"Hay un exceso del uso de la fuerza"

El diputado Marcelo Díaz manifestó que: "A mi juicio hay un exceso del uso de la fuerza por supuestamente haber infringido la franja deportiva, y no veo la razón de ese uso excesivo de la fuerza. Evidentemente aquí puede haber una infracción de una norma sanitaria, pero no está cometiendo un delito".

En esa misma línea, el parlamentario Jorge Brito indicó: "Hacemos un llamado a quienes salimos en la franja deportiva a mejorar nuestra responsabilidad, en especial para evitar aglomeraciones y respetar el horario de inicio y término".

"Pero también hay quienes están ejerciendo labores de fiscalización. Estamos viviendo momentos difíciles y es necesario entender que a las 10 de la mañana no se van a encontrar con delincuentes", recalcó.

