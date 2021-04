En medio de la discusión por la aprobación de un tercer retiro del 10% de fondos de las AFP, son muchos los chilenos que han manifestado la necesidad de optar a esta iniciativa, debido a ciertos problemas económicos generados por la pandemia de coronavirus.

Este es el caso de Jessica Silva, de Peñalolén, que requiere de una tercera extracción de dineros desde su cuenta de ahorro previsional para ayudar a su familia, especialmente a su hijo, que atraviesa serios problemas de salud.

La historia de Jessica

En conversación con el matinal Mucho Gusto, la mujer especificó que su pequeño fue víctima de una 'bala loca', por lo cual quedó paraplégico, y que producto de una infección ahora está internado en un recinto médico.

A su vez, aclaró que tiene deudas en algunos servicios básicos y que necesita dichos montos para poder costear esos gastos.

Pese a esto, Jessica se levanta temprano para cocinar a sus vecinos de Lo Hermida, quienes atraviesan problemas similares a raíz de la crisis sanitaria.

Asimismo, aclaró que con el primer retiro del 10% pudo armarle una habitación a sus hijos para que pudieran dormir en óptimas condiciones.

"El agradecimiento era al universo"

La mujer comentó que "tengo una deuda de luz y agua que no he podido pagar porque no nos podemos poner en la feria así que necesito el tercer retiro".

"En el momento en que él (su hijo) sobrevivió a esa bala loca, el agradecimiento era al universo, la esperanza y el amor que nos dio de dejar a mi hijo vivo", expresó Jessica.

Por último, explicó que "el alimento lo hago en honor a eso, a la solidaridad de la gente, a la esperanza de seguir con vida. Esto es agradecimiento de lo que el universo hizo con mi hijo".

Ver cobertura completa

Todo sobre Retiro Fondos AFP