El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se refirió en la mañana de este lunes a las medidas establecidas por el ministerio de Salud para frenar el avance de la pandemia de coronavirus en Chile y pidió a las autoridades que su comuna pase a Fase 2 (Transición) del plan Paso a Paso.

En conversación con el matinal Mucho Gusto, la máxima autoridad de esa zona de la capital hizo hincapié en los problemas económicos que viven los vecinos y criticó de alguna manera las cuarentenas impuestas en el país.

"Estas cuarentenas eternas no han dado resultado"

"Después de un mes yo creo que ya hay fatiga mental y económica, y frente a eso lo que yo pediría es pasar a Fase 2 para poder tener algo de movilidad", comenzó diciendo Alessandri.

Asimismo, explicó que su postura es "empezar con Fase 2, con todas las medidas preventivas, de aforo, mascarilla, distanciamiento social, pero poco a poco empezar a abrir la ciudad, porque claramente estas cuarentenas eternas no han dado resultado".

"Para que la gente se quede en la casa necesita apoyo económico y gran parte de los vecinos de la RM y de la comuna que yo represento no lo han tenido de la manera suficiente y esa es la complejidad", sostuvo.

El alcalde manifestó que "yo trataría que esta semana, que es súper trascendental, dejemos el tema político de lado y nos enfoquemos en los vecinos, en llegar con el apoyo ahora".

Proyecto de tercer 10% del gobierno

En tanto, Alessandri abordó lo informado el día domingo por el Gobierno, que anunció un proyecto propio de tercer retiro del 10% de fondos de AFP con reintegro de los dineros.

"Yo recojo lo positivo del anuncio de ayer... ¿qué es lo positivo? que va a llegar con $200 mil a los que no les queda nada (fondos en sus cuentas de ahorro personal) y el reintegro", expuso.

A su vez, dijo que esta iniciativa "aborda el tema de las rentas vitalicias que es fundamental y lo del 10% que ganan más van a pagar algo de tributo".

"Chile es uno de los países que más plata ha dado pero eso en la calle no se ve. Hay muchos vecinos que me dicen que no están pudiendo llegar a fin de mes, con angustia", sentenció.

