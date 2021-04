La Diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, y el Senador del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, conversaron la mañana de este domingo con Meganoticias, todo por el proyecto del tercer retiro de fondos previsionales.

La iniciativa salió del Congreso para ser promulgada como ley, pero el Gobierno ya acudió al Tribunal Constitucional para frenar la iniciativa.

“La clase media está postergada”

La diputada señaló al respecto que obtener el 10% “es una necesidad. Digo desde ya que no es verdad que la gente no ha recibido nada, porque han llegado varios beneficios, pero claramente la clase media está postergada. Tiene muchas deudas y no ha recibido algo sustantivo... Hay que ayudar también a la gente que tiene rentas vitalicias”.

Añadió que “lamentable hay que acudir a fondos propios y no hay ayuda del Estado. Dicho esto, hay que decir que un retiro debe ser algo excepcional, porque no es un buen mecanismo”.

Consultada por la postura del Ejecutivo en este tema, sentenció que “al Gobierno no le falta calle, le falta país. No conoce bien a su gente, conoce cifras. No se puede proyectar a cuántas personas vamos a llegar con ayuda, sino a cuantas llegamos efectivamente”.

Para cerrar, explicó su pensamiento de Cristián Larroulet, la mano derecha del presidente Piñera.

“Cada persona que se contrata y cada decisión está vista por él. Pese a varias crisis, en el segundo piso de La Moneda el único que no sale es él”, sentenció.

“Ayuda del Gobierno ha sido mala y tardía”

Por su parte, el senador Álvaro Elizalde expuso sobre el tercer retiro que “el Gobierno no tiene conciencia de la dimensión de la crisis que se vive en el país... Existe una situación dramática de las familias”.

Añadió que “la ayuda del Ejecutivo ha sido mala y tardía... El tercer retiro fue aprobado por el parlamento, pero no se hace realidad porque presidente insiste en ir al TC por un tecnicismo jurídico”.

Para cerrar, expuso que “las autoridades de La Moneda no toman conciencia de lo que pasa en el país. El presidente no sabe, porque su fortuna creció en la crisis".

