¿Qué pasó?

Pese a que este viernes el Congreso despachó a ley el tercer retiro del 10% de los fondos de AFP, la iniciativa todavía no podrá convertirse en una realidad hasta que el Tribunal Constitucional (TC) declare que se encuentra dentro de norma. De no ser así, no podrá ser promulgada por el Ejecutivo.

Lo anterior se debe a que el Gobierno presentó un requerimiento ante el organismo, acusando que el proyecto es inconstitucional.

¿Hasta cuándo el Gobierno puede retirar el requerimiento?

El Gobierno puede retirar el requerimiento antes de que el TC declare la admisibilidad de éste. De este modo el órgano lo entenderá como no presentado.

"Mientras no sea declarada su admisibilidad, las cuestiones promovidas ante el Tribunal por los órganos o personas legitimados podrán ser retiradas por quien las haya promovido y se tendrán como no presentadas", se detalla en la ley orgánica constitucional del Tribunal Constitucional.

Cabe destacar que el TC comenzará a definir la admisibilidad del requerimiento en una sesión que está citada para este martes 27 de abril.

¿Qué pasa si es declarado admisible?

En el escenario de que el TC declare admisible el requerimiento, el Presidente Sebastián Piñera podría desistir del recurso que presentó. Sin embargo, el organismo de todos modos deberá referirse al desistimiento del Ejecutivo.

"Declarada su admisibilidad, dichos órganos y personas podrán expresar al Tribunal su voluntad de desistirse. En tal caso, se dará traslado del desistimiento a las partes y se comunicará a los órganos constitucionales interesados, confiriéndoles un plazo de cinco días para que formulen las observaciones que estimen pertinentes", indica la ley.

¿Cuál es la posición del Gobierno?

Muchos parlamentarios, tanto de oficialismo como de oposición, le han solicitado al Ejecutivo dar un paso atrás con el requerimiento y así poder hacer el tercer retiro una realidad.

Sin embargo, tras la aprobación del proyecto, el subsecretario General de la Presidencia, Máximo Pavez, aseguró que: "Se mantiene en pie la defensa que el Presidente de la República está obligado a hacer de la institucionalidad consagrado en la Constitución, y sostener y pedir que el Presidente no cumpla, y los ministros de Estado no cumplan esa función, es renunciar a gobernar, y eso no lo vamos a hacer".

