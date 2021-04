Tras llevar días en cama, ya que padece artrosis y sufrir por crisis de asma, una mujer adulta mayor debió dejar su reposo y dirigirse presencialmente hasta las oficinas de ChileAtiende, pues debido a un error en su pensión, le indicaron que debía ir en forma presencial a solucionar este tema.

Así la señora Alicia debió sumarse a la extensa fila que fue captada por las cámaras del matinal Mucho Gusto en una de estas entidades enclavada en la comuna de La Florida.

"Les expliqué lo que me pasaba vía telefónica, pero me dijeron que lamentablemente tenía que venir porque esas cosas eran presenciales. Estuve en cama, me cuesta respirar, ando con inhalador y tengo una crisis de asma", relató la mujer que se ve expuesta debido a la pandemia de coronavirus que afecta al país.

"Lo hago por mi nieta"

Su problema se debe a que la señora Alicia adujo que en su documentación "me sale que gano más de 300 mil pesos y en otro que saco más de 400 mil pesos, no sé de dónde, si con lo que recibo no me alcanza ni para pagar la cuentas".

Ante la situación, relató que "me tuve que levantar porque mi niña (su nieta) no puede venir porque es menor de edad. Yo hago los trámites porque soy su tutora, ella tiene 17 años".

"Mi pensión básica es de 150 mil pesos", dijo y por lo mismo busca sumar a la niña como carga para recibir un mayor monto de pago.

"Esto lo hago por mi nieta, como somos solitas. Es para sus útiles de colegio y todo lo que le hace falta. A ella le va bien en el colegio y ha tenido becas", aseveró.

Así la mujer espera en la fila exhibiendo muletas y aseverando que "lo bueno es que estoy vacunada con la primera dosis y el 10 de mayo me toca la segunda dosis".

