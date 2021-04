¿Qué pasó?

El padre de Tamara, Raúl Moya, la niña quien murió febrero pasado producto de una encerrona que sufrió el auto en que viajaba junto a su madre, solicitó "las penas máxima de la justicia", tras la detención de los otros dos involucrados de la muerte de la menor en Huechuraba.

La petición lo hizo en medio del procedimiento de entrega al cuerpo de Tomás Bravo, donde acompañado de su esposa Camila, llegó a Concepción para darle su apoyo a Estefanía Gutiérrez y su familia.

"No me queda más que agradecer a los funcionarios de la PDI porque estas detenciones las hicieron con pruebas contundentes y se que a estos tipos no los va a soltar, porque todos los antecedentes lo incriminan en la muerte de mi hija", aseveró.

"Ahora debemos enfocarnos en recibir justicia"

Sobre lo que significan estas detenciones, Raúl Moya sostuvo que "nos deja un consuelo porque policialmente el caso está resuelto, ya los tres asesinos están fuera de circulación. Uno está muerto y los otros están presos".

"La etapa policial está superada y ahora nos tenemos que enfocar en la etapa de recibir justicia, porque no sacamos nada que les den penas blandas", agregó.

Sobre las posibles sanciones, el progenitor de Tamara afirmó que "vamos a exigir en el caso de mi hija y por el prontuario de los involucrados, las penas máximas. Si corresponden 20 años, no nos vamos a conformar, con 19, ni con menos".

La encerrona

Cabe señalar, que Tamara y su madre fueron víctimas de una encerrona el domingo 28 de febrero, hecho por el cual la menor de cinco años perdió la vida tras haber sido herida a bala.

Otro de los involucrados murió abatido

En marzo pasado y en medio de otro hecho delictual en Pudahuel, el padre de Tamara sostuvo que uno de los asaltantes que murió baleado por un funcionario de Carabineros era quien provocó la muerte de la niña.

Si bien manifestó no estar feliz con esta noticia, sí reconoció que estaba satisfecho porque "no tuvimos que seguir esperando por justicia divina".

En declaraciones a Meganoticias, Raúl manifestó que "sabemos la identidad del animal que mató a nuestra hijita es cierta. Afortunadamente, no tuvimos que seguir esperando justicia divina, porque buscando hacer el mismo daño que nos hizo a nosotros como familia, se encontró con alguien que sí estaba dispuesto a devolverle los balazos".

"Solamente había escuchado rumores de que estaba muerto (el antisocial), pero jamás me podría causar felicidad esta noticia. En la condición en la que estamos nunca vamos a ser felices, porque la única felicidad que podríamos tener nosotros es traer de vuelta a nuestra hija y eso no ocurrirá jamás", agrega.