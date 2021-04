Alicia tenía un restaurante de comida chilena. Pastel de choclo, humitas, cazuela y pantrucas eran parte de su menú diario. Sin embargo, hace un año dejó de funcionar debido a las restricciones sanitarias que existen por la pandemia del coronavirus.

“Ahora me da pena salir, porque mis máquinas están derrumbadas. No tengo dinero para contratar un técnico que las pueda arreglar. Ya tengo 75 años, las puertas se van cerrando para que me den una posibilidad de ayuda”.

Por aquello, Alicia debe $500 mil solamente en luz, ya que acumula otras siete deudas más. “¿Cómo no me voy a angustiar con estas deudas? Nunca lo había tenido, nunca”.

Extensión al no corte de servicios

Debido a la gran cantidad de personas morosas que no pueden pagar sus deudas, un grupo de senadores busca extender el no corte de servicios, el cual rige hasta el 5 de mayo, para ayudar a los 1.3 millones de clientes que están endeudados sólo con la luz y el agua.

Además de evitar el corte hasta fin de año, también eliminaría el cobro de multas e intereses una vez se realice el pago y permitiría cancelar la deuda en 48 cuotas.

“Nos parece que es necesario ampliar la aplicación de esta protección al menos hasta fin de año, ya que la pandemia se ha extendido”, explicó el senador Álvaro Elizalde.

Asimismo, la senadora Loreto Carvajal agregó: “Debe existir una fórmula para que, a largo plazo, nos pongamos al día con las deudas”.

La comisión de Economía del Senado seguirá la discusión del proyecto durante la jornada del próximo martes 27 de abril.