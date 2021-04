En una acalaroda intervención, el diputado Joaquín Lavín León (UDI) se refirió este jueves al reportaje emitido en el matinal Mucho Gusto, que dio a conocer presuntas irregularidades en la Municipalidad de Maipú, presidida por su esposa, Cathy Barriga.

Por medio de un contacto telefónico, el congresista hizo una airada defensa a su pareja y alcaldesa de esa comuna, lo que generó un intenso debate que no terminó de la mejor manera.

En medio de la conversación, Lavín se enfrascó en una discusión con el panelista del espacio, José Antonio Neme, la cual se extendió por algunos minutos y que generó todo tipo de reacciones.

Acto seguido, el debate se focalizó en el respectivo reportaje. Sin embargo, y luego de interactuar por varios minutos con el resto del panel, el diputado se mostró incómodo y decidió terminar repentinamente con la conversación.

La discusión entre Neme y Lavín

"Estoy bastante molesto, indignado más bien, por las cosas que han dicho en este matinal. Hay muchas cosas que aclarar. Yo hablo muy poco con la prensa, pero hay cosas que no se pueden dejar pasar", comenzó diciendo Lavín.

El diputado prosiguió con su relato y expresó: "Si hablan de Maipú, especialmente tú (Neme), hay que aclarar que hay conflictos de interés, porque si hablamos de corrupción, si hay una persona que fue condenada por fraude al fisco en este municipio fue su padre, que fue concejal de Maipú en la gestión anterior".

Neme no se demoró en reaccionar y enfrentó al esposo de Barriga: "¿Fui yo condenado por corrupción? No. ¿Fui yo funcionario del municipio? ¿He sido yo servidor público o he postulado a un cargo de elección popular?".

"Yo puedo responder por mí y por mi trabajo, no puedo responder por terceras personas, ni por mi padre ni por mi madre. Si usted se refiere a que mi padre fue condenado por corrupción, sí, fue condenado por corrupción, y lo digo con la honestidad y franqueza que me caracteriza", explicó el periodista.

Agregó que "las responsabilidades penales son individuales, entonces cuando usted me va a emplazar a mí, empláceme por una responsabilidad personal, no por la responsabilidad de mi padre, porque no tengo nada que ver con él en términos penales".

"Utilice el tiempo que le estamos dando para hablar respecto de lo que ha hecho la alcaldesa en el municipio, eso no más le digo", sentenció Neme.

Por último, Lavín cerró con esta frase: "Y lo voy a hacer, pero primero es importante aclarar esto".