Conmoción causó la historia de Matilde, mujer de la tercera edad que durante la mañana de este viernes se acercó a una de las oficinas de ChileAtiende para cobrar un bono que no le entregaban desde hace cuatro meses.

La afectada llegó al recinto a las 05:00 AM para poder acceder a un Bono de Navidad de $50 mil pesos, que le ayudará a costear ciertos gastos que tiene en su domicilio.

En entrevista con el matinal Mucho Gusto, la mujer aseguró que su pensión básica solidaria es de alrededor de $160 mil y que su arriendo bordea los $200 mil.

En medio de su relato, Matilde explicó que con los $50 mil del beneficio al que busca optar, pagaría cuentas como gas, luz, agua y medicamentos. También se dio el tiempo de emplazar al Presidente Piñera.

"Dice que va a ayudar a la gente y no pasa nada"

"Le diría que es triste ser pobre y estar en esta fila a las 5 de la mañana para poder reclamar esta plata que me deben, porque de otra manera cómo... si no hago el trámite no me la van a dar", señaló Matilde.

En este sentido, expresó que "él promete y promete y dice que va a ayudar a la gente y no pasa nada con las ayudas, no llegan".

La mujer fue clara y admitió que "yo le di el voto a él para, decía yo, 'ojalá sea buen presidente', pero hasta aquí no pasa nada. Estoy muy decepcionada con él".

"Él dice que en la pandemia uno no tiene que salir. Yo no salgo a ningún lado, ni a la feria, por el virus. Si no salgo a reclamar esto... qué voy a hacer. Por eso me tuve que levantar a esa hora para hacer este trámite", recalcó.

Por último, afirmó que esta no era la primera vez que acudía a esa oficina para reclamar el beneficio y detalló que "ayer vine y me tuve que ir porque doblaba la fila para allá y no pude. Ahora me levanté a las 5 para ver si me solucionan el problema aquí".

Ver cobertura completa