La esperada lluvia que se aguardaba en Santiago finalmente no llegó y aunque la inestabilidad se mantiene, las precipitaciones no se dejarán caer en la capital que espera 18° de máxima.

"Me da rabia, no puedo tener otro sentimiento, me frustra, el frente que no dejó precipitaciones en Santiago", sostuvo la meteoróloga de Meganoticias, Michelle Adam, quien explicó lo ocurrido con el fenómeno climático.

"En Santiago cayeron sólo trazas de lluvia, solo gotas aisladas en el sector de Talagante, Peñalolén, el Cajón del Maipo y hacia la precordillera, pero no hubo precipitaciones en el centro de la capital", agregó la experta.

"La cordillera de la Costa nos jugó una mala pasada"

Sobre la ausencia de agua caída en Santiago, la meteoróloga explicó que "no llovió porque la cordillera de la Costa nos jugó una mala pasada. Precipitó si en la región de Valparaíso, incluso las lluvias alcanzaron a llegar hasta la región de Coquimbo y se extendieron hasta Aysén por el sur, pero acá en Santiago nada".

Sobre probabilidades de lluvias, Adam indicó que "si se mantienen las condiciones, quizá durante la primera semana de mayo tengamos algún sistema frontal, que sí nos deje precipitaciones".

El tiempo en el resto del país

En cuanto al pronóstico del tiempo en el resto del país, la meteoróloga sostuvo que "en Arica, Iquique, Antofagasta, Tocopilla y Atacama se mantiene con cielo despejado con 21 grados".

"Coquimbo disfruta del sol y 19 grados, tras precipitaciones débiles incluso en La Serena, mientras que Constitución ha estado lloviendo y continuarán con precipitaciones y 15 grados de temperatura", agregó.

Siguiendo con su revisión "más al sur se registran lluvias desde el Maule hasta el Bío Bío con 15 grados, mientras que en Puerto Montt llovió durante muchas horas, pero hoy (miércoles) desde Araucania a los Lagos presenta nubosidad con 13 grados".

Todo sobre El Tiempo