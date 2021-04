¿Qué pasó?

Más de 240 mil personas han ingresado su apelación en el Servicio de Impuestos Internos (SII), tras no cumplir con los requisitos para optar al Bono Clase Media propuesto por el Gobierno y cuya solicitud se comenzó a realizar el pasado sábado.

“No sé en realidad dónde estoy”

Una de ellos es Blanca Rivera, quien ha estado 13 meses sin trabajo debido a licencias médicas, de las cuales solo dos han sido pagadas. Debido al nulo ingreso que ha tenido durante la pandemia, Blanca ha acumulado deudas y ahora depende totalmente de sus hijos.

Además, el no calificar a las ayudas estatales, como el Bono Clase Media y el IFE, fue una tremenda frustración para ella: “Uno se ilusiona mirando: ‘Va a venir un bono, puede que me toque’, luego ve y sale que no tengo derecho. Duele que como chilena que no te tomen en cuenta”, comentó Blanca.

“No califico en el IFE porque no soy pobre. No califico al Bono Clase Media porque no soy clase media. No sé en realidad dónde estoy”, agregó.

Alternativas del Gobierno

Ante la gran cantidad de apelaciones, desde el Ejecutivo dicen que estudiarán caso a caso, por ello recomiendan que el no beneficiario adjunte los documentos necesarios para ver si puede obtener el beneficio tras la respectiva apelación.

“Hay que ver si califican en algunas de las herramientas de protección social que tenemos, ya sea el IFE ampliado, el Fogape, si es que son pequeños emprendedores o la ley de Protección del Empleo si son cesantes”, explicó Karla Rubiliar, ministra de Desarrollo Social.

No obstante, existe la opción de no ser beneficiario de ningún bono entregado por el Estado. “En caso de no calificar a ninguno de ellos, y obviamente nosotros somos conscientes de que necesitan protección, debemos crear una nueva herramienta. Es un compromiso durante este proceso”, señaló la ministra Rubilar.

