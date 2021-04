¿Qué pasó?

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) reaccionó al anuncio del Presidente Sebastián Piñera para implementar un nuevo mecanismo de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), aumentando su cobertura y dando un mayor monto de ayuda.

Si bien el parlamentario valoró la iniciativa, aseguró que llega tarde y que se podría haber mejorado el beneficio cuando se estaba tramitando en el Congreso.

¿Qué dijo Coloma?

"Cuando pedimos desde la Cámara de Diputados, cuando se tramitaba el Bono de Clase Media, ayudas más concretas, quizás a esto nos referíamos. A tener una mayor cantidad de beneficiarios del IFE, a tener un bono para la Clase Media lo más universal posible. Estas eran las ayudas que queríamos y llegaron tarde. Aún cuando han pasado pocos días (de la tramitación) se llega tarde respecto al proceso legislativo", manifestó el diputado.

"No puede ser que tengamos que empezar a introducir mejoras cuando lleva 48 horas de aplicarse. No puede ser que cuando hemos solicitado mejoras al IFE lleguen pensando para el próximo mes. ¿Por qué no podemos avanzar con mejoras para este mes?", cuestionó.

En ese sentido, señaló: "Que tengamos un anuncio a diez días de haber aprobado una ley, viene a reflejar que había cosas que se podían mejorar en el proceso legislativo".

"Ayuda por goteo"

Coloma también indicó que "uno siempre tiene que valorar cuando se llega a más personas con ayuda. Pero también queremos hacer un llamado al Gobierno a terminar con esta forma de ayuda a ratos por goteo. Que se anuncia un día una cosa, dos días después otra, y se mejora a los cuatro días después".

"El Bono Clase Media nosotros insistimos que teníamos que avanzar en una ayuda mucho más universal. Y esto quedó de manifiesto con la gran cantidad de personas que hoy día aparecen reclamando porque no han sido beneficiadas", sostuvo.

"Pedimos avanzar en un IFE hasta el 90% de las personas más vulnerables del país y se ha ido avanzando, pero se ha ido avanzando lento. Y cuando estamos viviendo una situación crítica como la de hoy día, con todo Chile prácticamente en cuarentena, necesitamos también claridades, y estas claridades significa poder avanzar con mayor velocidad y certeza", aseveró.

"Bienvenido el apoyo y el aumento a los recursos del IFE. Estamos disponibles a tramitar mejoras al bono Clase Media hoy día, pero necesitamos poder recibir esta información, necesitamos poder empezar a tener mayor claridad de dónde están las ayudas, porque muchas veces estas ayudas por goteo terminan más por confundir a la opinión pública que poder ayudarla", cerró.

Diputado Walker

Por su parte, el diputado de oposición, Matías Walker (DC), expresó que "la gente ya no le cree al Gobierno. Entonces, valoramos el cambio de actitud, pero necesitamos ver de qué manera esto se traduce en ayudas concretas para la universalidad, porque cuando el Estado le dice a los chilenos quién puede trabajar y quién no, es el Estado el que tiene que cuidarlos a todos".

"Vamos a analizar cada una de estas propuestas, pero eliminemos todos los requisitos, todas las letras chicas, partiendo por los del artículo cuarto del IFE que hace diferencia entre los chilenos que están en fase 1, 2 y 4", aseguró.

"Tenemos que ver cómo está eso en el proyecto de ley. En el caso del IFE estamos hablando, además, de un decreto, en el caso del Bono Clase Media tenemos que hacer modificaciones a la ley. Que las envíe hoy día, estamos dispuestos hoy día a aprobar todas las modificaciones al Bono Clase Media que impliquen que sea realmente universal el beneficio", concluyó.

¿Cuál fue el anuncio del Gobierno?

Según anunció el Gobierno, el nuevo IFE contará con "una amplia cobertura y universalidad, simplificando el procedimiento para optar al beneficio".

Sobre los alcances de la ayuda, el Presidente Piñera expresó que "serán 100 mil pesos por cada integrante del hogar y se pagará sin ningún requisito a todas las familias que estén en el 80% del Ingreso Social de hogares".

También dio un ejemplo, expresando que "una familia de cuatro personas va a recibir 400 mil pesos cada mes durante los meses de abril, mayo y junio independiente de la situación sanitaria de la comuna en que viva y sin requisito de tope máximo de ingreso familiar".

