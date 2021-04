Este martes 20 de abril se vivirá un cita clave en el caso Tomás Bravo, ya que su familia conocerá los alcances del informe emanado del Servicio Médico Legal (SML), que entregará la data de muerte y las causas del fallecimiento del menor, ocurrido en el sector rural de Caripilún, Arauco en la región del Biobío.

En la cita estarán presentes los padres del menor, Moisés Bravo y Estefanía Gutiérrez, quienes acompañados de sus abogados tendrán acceso a la carpeta investigativa en voz de la fiscal a cargo, Marcela Cartagena.

El informe llega tras casi dos meses del día que fue encontrado el menor -que desapareció el 17 de febrero y encontrado sin vida el 26 del mismo mes- y la espera que este viernes 23 de abril sea entregado su cuerpo, tras las pericias realizadas.

Pedirán explicaciones por filtración de informe

En la instancia, los familiares de Tomás Bravo buscarán también recibir una explicación por la filtración del informe entregado por el SML.

La situación indignó en su momento a la madre, Estefanía Gurtiérrez, quien sostuvo que "no hay respeto. Fuimos con la fiscal (Marcela) Cartagena y por qué hacen eso y por qué no nos dieron esa respuesta ese día en familia y en privado. Le dije que tenían que llegar a los responsables, que no podía quedar así".

La progenitora agregó que "es un circo, todo mal lo que han hecho. Como van decir que murió de causas naturales, después de cuántos días, es muy doloroso todo el proceso".

A sus palabras, se sumó el abogado de Etefanía Guitérrez, Pedro Díaz, quien sostuvo que "esperamos que esto se investigue y si existe responsabilidad penal, se formalice a quien deba investigarse".

Así se aguarda el encuentro con la jurista a cargo del caso a días que liberen los restos del niño, quien será sepultado el próximo sábado 24 de abril en Arauco.

