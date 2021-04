La fatídica historia de Karina Cuevas conmocionó a toda una comunidad, especialmente a su familia. La joven de 25 años decidió terminar con su vida debido a una presunta violación de la cual habría sido víctima.

“Estábamos compartiendo con unos amigos. Tipo 3 de la madrugada, Karina quiso ir a acostarse, el amigo de ella ya estaba acostado. En la mañana, Karina me despierta tipo 9 de la mañana llorando y me dijo ‘él me violó’”, relató el momento Íngrid Beltrán, amiga de Karina Cuevas.

Declaración del presunto autor

El amigo de Karina y presunto autor de la violación fue citado a declarar por parte de Físcalia. En marzo, Meganoticias tuvo acceso a la única declaración que ha dado públicamente.

“Cuando ella se levanta me dice ‘¿Qué me hiciste anoche?’. Está todo testificado. Yo sorprendido muevo los hombros y le digo ‘¿Qué onda Karina?’. Durante la tarde me habla por Whatsapp insistiendo en lo mismo y le respondo ‘Karina estábamos los dos raja’”, testificó el sospechoso.

Luego de 20 días de aquella noche, Karina se quitó la vida, dejando una carta de despedida y la clave de su celular, desde donde se han obtenido pruebas.

Prisión preventiva

“Estaban los mensajes de Whatsapp donde Karina le dice directamente a él ‘qué fue lo que hizo’. Efectivamente borró la conversación de Whatsapp y la explicación que dio fue que estaba iniciando otra relación de pareja. Nosotros creemos que existe un riesgo por la peligrosidad que significa para la sociedad, además puede poner en riesgo la investigación”, explicó el hecho Constanza Castro, abogada de la familia de Karina Cuevas.

Todos los antecedentes fueron presentados al Ministerio Público, los que fueron claves para decidir la medida cautelar: Pedro Palma Paz, supuesto autor de la violación, quedó en prisón preventiva mientras dura la investigación en su contra.

Sin embargo, la defensa de Palma Paz presentará un recurso de apelación en contra de la prisión preventiva a la que fue condenado.

Esperanza de la familia

La sentencia cautelar en contra de Palma Paz dejó esperanzada a la familia de Karina, ante una futura condena. “Como mamá siento pena porque mi hija no va a estar. Estoy tranquila y conforme, se hizo un poco de justicia”, confesó María Cárcamo, madre de Karina.

Asimismo, María Cristina Cuevas, hermana de Karina, agregó: “Estamos felices. Dependiendo de la condena que tengamos, porque esto no nos traerá a Karina devuelta. No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir con esto hasta el final, hasta que exista una condena”.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

