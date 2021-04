El periodista y conductor de Meganoticias, Rodrigo Sepúlveda, se refirió en la presente jornada a la muerte y posterior filtración de la autopsia del pequeño Tomás Bravo, tras sostener una conversación con su madre, Estefanía Gutiérrez.

El profesional aprovechó su espacio para hacer un llamado a la justicia y a mantener el respeto que merece “su familia que está sufriendo y mucho”.

¿Qué dijo Sepúlveda?

“Que doloroso y que rabia da lo que sucede en este caso. ¡Que injusticia! Por qué pasa esto en nuestro país. Tantos niños fallecidos y sin justicia. Cómo sufre la mamá de Tomas, su papá, sus abuelos... Se cambia al fiscal y se filtra un documento. Es error tras error”, sostuvo el profesional.

No se quedó y se preguntó: “¿Dónde queda lo más importante? La familia. Este país tiene que cambiar en muchas cosas. Nos debemos querer y abrazar más. Tenemos que querer al otro, sino se termina en una fábrica de salchichas, donde todo es éxito. Hay que mirar, escuchar, respirar...”

El conductor de Meganoticias también expuso que “a Estefanía, y también a su familia, hay que ayudarla porque perdió a su hijo, no una cosa material. Es un niño de tres años, es un angelito”.

Para finalizar, apuntó a los Tribunales. “La justicia debe hacer su pega para que esto no vuelva a pasar. Que no haya más femicidios o muertes de niños... Que no suceda lo pasó con Tamara o Itan- niños que murieron la noche del domingo 28 de febrero en medio de encerronas en Huechuraba y Maipú-. Hagan su pega como corresponde, por favor”, remató.

