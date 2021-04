¿Qué pasó?

Repudio transversal causó el registro de una brutal golpiza que sufrieron dos funcionarios del SAMU en la Urgencia del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, región de Ñuble. El motivo del ataque: molestia por la demora en la atención.

Brutal ataque

El hecho ocurrió el pasado 25 de marzo y se originó luego de que una familia solicitara una ambulancia al SAMU. Tras la demora, se comunicaron con el servicio e indicaron que llegarían por sus propios medios a la Urgencia del hospital.

Al llegar, se dieron cuenta de que había ambulancias en el recinto asistencial, lo que les generó molestia. Fue entonces que al ingresar al hospital dos jóvenes agredieron verbalmente al personal de salud, que esperaba la atención de otro paciente, para posteriormente agredir con golpes de pies y puños a un paramédico y al conductor de una ambulancia.

Según se aprecia en los registros, los funcionarios del SAMU trataron de defenderse hasta con un piso para evitar los golpes en momentos en que no había guardias de seguridad en el lugar, ya que estos estaban auxiliando a la persona que llegó con los atacantes y que necesitaba una silla de ruedas.

En las imágenes se puede ver cómo el ataque pone en peligro incluso a un paciente que se encontraba en una camilla. Afortunadamente la situación, que duró alrededor de 12 minutos, pudo ser controlada cuando llegaron los guardias y los jóvenes fueron detenidos.

Servicio de Salud interpone querella

Tras el ataque, los usuarios del hospital indicaron que, a pesar del estrés que ha provocado la pandemia en la población, no corresponden situaciones como esta. "El servicio no es malo acá en Chillán, pero con el tema de la pandemia la gente anda estresada, está complicada, pero no se justifica tampoco", dijo uno de los usuarios.

Desde la Confederación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Técnicos en Enfermería de Chile (Conafutech), indicaron que los dos funcionarios se encuentran actualmente con licencia médica, ya que si bien se han recuperado de sus lesiones, estos se han visto afectados psicológicamente por el ataque.

Por su parte, el Servicio de Salud de Ñuble interpuso una querella por agresiones y lesiones leves con la agravante de que las víctimas son funcionarios de salud, en contra de los dos atacantes que actualmente se encuentran en libertad.

El intendente de la Región de Ñuble, Cristóbal Jardua, repudió el ataque y señaló entender la molestia de los familiares, pero "pidió mayor comprensión, ya que el Servicio de Salud ha estado al frente de la pandemia durante 12 meses a través de toda su red asistencial, por lo mismo esperamos mayor comprensión en todos los vecinos que esperan recibir una atención médica".