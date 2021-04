¿Qué pasó?

Gervoy Paredes es alcalde de Puerto Montt desde el 2012. Cuando tomó el cargo, sólo registraba una vivienda bajo su nombre. Mientras que en la actualidad tiene cinco propiedades, según consta la declaración de su patrimonio, el cual es de libre acceso.

Tres de esos son departamentos fueron comprados al contado por Paredes, lo que causó polémica en el municipio y sus electores. Incluso, pensando en una nueva elección, lo tomó como un tema en su campaña para desligarse de los dichos.

Las viviendas bajo la lupa

El primer departamento está ubicado en las cercanías del centro de Puerto Montt. Gervoy Paredes lo compró por $84 millones con dinero efectivo y al contado, mediante un vale vista. Hoy en día aquella vivienda está bajo arriendo.

También al contado pagó $69 millones por un departamento, ubicado en un acomodado barrio a las afueras de Puerto Montt. La tercera es una vivienda de la ciudad de Coquimbo. Paredes pagó en efectivo $128 millones de pesos.

“Están todos acreditados. Pago mensualmente con mi sueldo de alcalde. Actualmente debo más de $500 o $600 millones de pesos por las viviendas. No me han encontrado nada, porque no hay nada”, reveló el alcalde Gervoy Paredes ante la polémica.

Como si fuera poco, Paredes registra otras dos propiedades, las que pagó con créditos hipotecarios. En total, ha gastado $281 millones en efectivo.

Investigación de los hechos

Los antecedentes por las compras fueron dispuestos a disposición al Ministerio público en 2018, por Marcos Velásquez, exSeremi de justicia de la región de Los Lagos.

“Tiene una deuda superior a los ingresos formales que tiene una autoridad, en este caso el alcalde. Esto es inexplicable, quien tiene la responsabilidad de aclarar los hechos, por el rigor de la situación es la Fiscalía de Chile”, señaló Velásquez.

Según consigna el Portal de Transparencia, el alcalde Puerto Montt recibe un sueldo de $6 millones 700 mil mensuales. “Tengo la conciencia tranquila. Las manos muy limpiecitas”, señaló.

“Comprar propiedades al contado es un comportamiento que arranca de lo normal. Por eso es muy importante que, más allá del detalle de los patrimonios de interés, que se de cuenta el por qué, de dónde salieron los fondos. Si es una herencia u otros ingresos, por los cuales se compraron las propiedades de aquella manera”, consignó Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente.

“No tengo nada que ocultar”

Con el fin de explicar la polémica por los departamentos que compró al contado, el alcalde hizo público un informe de deuda donde figura una deuda de $345 millones que debe a la banca.

“Hubiera puesto los departamentos en nombre de otro, formar una sociedad u otra otra, esconderlo. Pero no tengo nada que ocultar. No se ha hecho eso”, confesó el edil.

Irregularidades en horas extras

El diputado Fidel Espinoza, quien es del mismo partido de Paredes (PS), solicitó a Contraloría investigar una cena que costó poco más de $4 millones de pesos.

Contraloría concluyó que “no fue posible acreditar que dicha actividad se encuentre vinculada directamente al cumplimiento de la función municipal y que el gasto no se ajustó a derecho”.

“No era una celebración. Era una cena donde se realizó una evaluación por consultas ciudadanas”, dijo Paredes.

El mismo documento de Contraloría dejó en evidencia irregularidades de horas extras al interior del municipio. Carlos Soto, exadministrador municipal, recibió $17 millones por pago de horas extraordinarias, movimientos que él mismo autorizaba, sin tener la facultad para realizarlo. El alcalde Gervoy Paredes confía en Soto.

Otras polémicas

No son las únicas polémicas en las cuales ha estado envuelto el alcalde. En febrero de este año prometió vacunas a un equipo de basquetbol de la ciudad, ignorando el calendario de inoculación propuesta por el Gobierno.

En diciembre de 2018, el municipio gastó $40 millones por una estructura, la cual iba a ser un árbol de navidad. Paredes se arrepiente de aquella inversión.

El gasto más polémico por parte de la municipalidad, fue una pileta valuada en mil millones de pesos. En la actualidad, aquella infraestructura no está en funcionamiento.

Dinero no acreditado en educación

El municipio tiene más de $3 mil millones como dinero no acreditado, el cual estaba destinado para subvenciones educacionales, según la Superintendencia de educación.

“En relación a los recursos, el sostenedor de la municipalidad ya ha pasado por procesos administrativos anteriores. Además, ha sido sancionado por no lograr acreditar que el saldo esté disponible en las cuentas bancarias. De acuerdo, a los resultados de un nuevo proceso de rendición de cuentas, se arriesga a una nueva sanción”, comentó Cristián O’Ryan, superintendente.

Ante la irregularidad, el alcalde señaló que están acreditando aquellos dineros: “Esos dineros fueron destinados a educación municipal”.

Miryam Pérez, fiscal experta en delitos de corrupción, lleva adelante tres investigaciones en contra del alcalde de Puerto Montt. Eventuales delitos del malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito.

El alcalde Gervoy Paredes acusa persecución política en su contra. Además, niega todas las acusaciones en las que está siendo investigado.

“Lo normal es que las autoridades digan que es una persecución. Es en los momento de elecciones cuando los ciudadanos deben estar atentos a este tipo de hechos. Si efectivamente los fondos tienen respaldo, no habrá problema alguno”, explicó Alberto Precht.