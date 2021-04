Este miércoles se celebra el Día Internacional de la Salud, razón por la cual el Presidente de la República, Sebastián Piñera, se reunió con representantes del personal sanitario que ha hecho frente durante el último año a la pandemia de coronavirus.

Dentro de la cita, Piñera hizo uso de la palabra declarando que "no basta con un proceso de vacunación masivo" para controlar la pandemia, además de hacer un llamado a los jóvenes para que "actúen con responsabilidad y solidaridad" para cuidar su vida y la de sus familias.

Emotivo testimonio

En la cita destacó el emotivo discurso de Natalia Troncoso, enfermera del Hospital Metropolitano, respecto a cómo ha sido la lucha contra el Covid-19 dentro de los recintos de salud. En su alocución, Natalia recriminó de qué sirven los reconocimientos al personal sanitario, si las personas no se están cuidando frente al virus.

"Al principio no fue fácil. Habilitar camas, recibir pacientes covid, con miedo a contagiarme o contagiar a mi familia, con miedo de ser yo la que llegara a esa cama a ser ventilada. Entramos todos a ciegas, sin saber de qué se trataba este virus, ni siquiera esperanza de vacunas", iniciaba su intervención la enfermera.

"Arriesgué mi vida por amor a mi profesión y mi patria, al igual que todos los que trabajamos en salud", agregó.

"Me han tocado momentos felices y momentos muy duros. Me ha tocado ver familias llorar al despedirse de un ser amado que es mi paciente. Me ha tocado prometer a hijos que estaré acompañando a su madre o a su padre en el momento de su muerte y con el corazón roto he cumplido con esa promesa", señaló respecto a la partida de varios de sus pacientes.

Natalia también se refirió al cansancio del personal sanitario y a los sacrificios familiares que significan ser parte de la primera línea contra el virus.

"Yo, como tantos otros profesionales, he tenido que dejar a mis hijos que son mi tesoro de lado, sintiéndome muchas veces impotente por no estar el suficiente tiempo con ellos y no poder educarlos con el amor y compañía que merecen. Ellos han tenido que madurar muy rápido, aprender a ser autosuficientes, aprender a vivir sin su madre", expresó.

"No somos superhéroes. Muchas veces lloramos y otras veces queremos renunciar en el turno... La realidad es dura y adversa. No queremos jugar a ser Dios y decidir quién vive y quién no. Queremos dar la oportunidad de vivir a todos", dijo.

"Pensarán que debo estar loca para estar ahí. Y sí, estoy loca de amor por mis pacientes, y sigo ahí en el frente de batalla dirigiendo y dándolo todo por mis pacientes para que ellos sobrevivan, porque no hay nada más satisfactorio y que me llene más el corazón que decirte: '¡Bienvenido a la vida! Eres un guerrero, estás aquí en el hospital, soy tu enfermera'", señaló en referencia a su motivación para trabajar día a día.

"De qué sirve que nos llamen héroes"

Al finalizar su discurso, Natalia relató la frustración que le provoca ver noticias sobre fiestas clandestinas, o las personas que salen en toque de queda e incumplen las normas sanitarias recurrentemente.

"De qué sirve que nos llamen héroes y que nos aplaudan, si ustedes y sus familias no se están cuidando. Están dando un mal ejemplo a sus hijos no respetando las normas de autocuidado, siendo ellos la esperanza de Chile. Francamente les digo gracias, pero no queremos sus aplausos", sentenció.

"Quiero ver el mismo Chile que se une para la Teletón, un Chile solidario y que se respeta. Que todos nos unamos en el autocuidado y en seguir las normas", finalizó.

