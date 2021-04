¿Qué pasó?

La senadora de la Democracia Cristiana (DC), Ximena Rincón, emplazó al Presidente Sebastián Piñera a no acudir al Tribunal Constitucional (TC) para frenar el proyecto que busca materializar el tercer retiro del 10% de las AFP.

“Presidente de la República, se necesita que hoy día usted entienda que hay muchos y muchas que dependen de lo que puedan sacar de sus ahorros, por tanto, la opción de ir al Tribunal Constitucional, es una pésima opción”, señaló Rincón.

La senadora explicó que “la situación que viven los chilenos y chilenas es cada vez más dramática. 2,3 millones de personas caen en la pobreza y 300 mil personas dejan de ser de clase media. Lo que viven las familias chilenas no puede ser peor y el Presidente de la República no logra entenderlo ni él ni su equipo. Hemos aprobado un Bono Clase Media y un IFE, que sin lugar a dudas va a construir un pequeño alivio para unos pocos en nuestro país”.

“Es urgente que el Presidente empatice con la ciudadanía”

La senadora también expresó que tanto para el IFE como para el Bono Clase Media “hay muchas y muchos que no califican, que producto de la letra chica quedan fuera”.

Frente a esto, “se hace urgente una renta básica universal para nuestro país, se hace urgente que el Presidente empatice con la ciudadanía que lo está pasando mal. Lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Nueva Zelanda, cómo va a ser posible que en Chile no se entienda que hay necesidad de urgencia en general en el país”, enfatizó la senadora.

Votación por el tercer retiro

Ad portas de la votación de la Cámara de Diputados por el tercer retiro del 10%, la senadora Ximena Rincón, señaló “de manera clara y categórica, que no solo van a aprobar el 10%” cuando llegue al Senado, sino que también van a estudiar de qué manera “mejoramos las herramientas para que no se afecte a las personas”.

En esa línea añadió que “hombres y mujeres van a tener que cumplir con obligaciones tributarias, pagar contribuciones, pagar patentes y apoyar a sus hijos. Se hace urgente que el Presidente de la República empatice con la ciudadanía que lo está pasando mal”.

Rincón también contó que “he hablado con Pedro Araya, presidente de la comisión de Constitución del Senado, para saber cuáles son los tiempos legislativos y me ha dicho que van a proceder rápidamente con este proyecto”.

“Hemos analizado la posibilidad de mejorar las iniciativas y asegurar que los retiros sean considerados intangibles, tal como lo hicimos en el primer retiro y no impacte en las personas en materia de impuestos”, declaró.



La parlamentaria, además, enfatizó que “hoy se necesita una respuesta del Gobierno, cuando vemos que los que más tienen en el país aumentan sus fortunas, no podemos quedarnos impávidos y no podemos dejar de reaccionar”.

