Cada año los trabajadores y contribuyentes (personas naturales o empresas) deben cumplir con el trámite de la Operación Renta, período en el cual se declaran los ingresos percibidos durante el año anterior.

Quienes estén afectos a impuestos, tengan un ingreso mensual sobre $1.5 millones brutos y optaron por retirar el segundo 10% en diciembre de 2020, deberán declarar el retiro y pagar el impuesto correspondiente, en la Operación Renta durante abril de 2021.

Si no quiere pagar inmediatamente aquel monto, existen facilidades para el pago. “Hay algunas posibilidades para pedir el pago en cuotas, específicamente con Tesorería. Pero en principio se tiene que pagar una vez que se declara la renta”, comentó la experta Bárbara Veloso.

Pago diferido

Según la página del Servicio de Impuestos Internos (SII), existe la función llamada pago diferido de impuesto.

“Los contribuyentes que no se encuentren en condiciones de pagar los impuestos que arroje su Declaración de Renta, podrán solicitar en sii.cl o en la Unidad del Servicio de Impuestos Internos, correspondiente a la jurisdicción de su domicilio, el Pago Diferido de Impuesto”.

Aunque hay algunas condiciones. El contribuyente puede solicitar el pago diferido por internet siempre y cuando “no tenga deuda y no se encuentre en la nómina de no condonable".

¿Quiénes deben declarar este año?

De esta forma, estas son las personas que este año deben realizar el trámite de la Operación Renta:

Si tuvo un ingreso anual superior a los $7.833.186, salvo que este corresponda a sueldos de un solo empleador.

Si tuvo más de un empleador.

Si trabajó a honorarios y quieres optar a la cobertura parcial para tus cotizaciones previsionales.

