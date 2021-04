¿Qué pasó?

La Armada de Chile denunció una ocupación irregular de terrenos fiscales en pleno borde costero del sector de Puerto Maguillines, ubicado en la comuna de Constitución.

Se trata de varias edificaciones que la comunidad ha denominado una "Toma Vip", por sus características con amplias terrazas y vista al mar. La zona tiene en disputa a la comunidad que dice verse afectada por el acceso público a la playa, entre otras cosas.

La ocupación

Se trata de casas acomodadas construidas bajo el estilo mediterraneo. Según las autoridades estas construcciones se encuentran fuera de norma, ya que no se ha pagado ni un peso por edificar el lugar.

"Para que esto sea legal la marítima tendría que haber venido y haber medido por cada terreno que estos tienen y ellos haberle dado una concesión", sostuvo Héctor, quien vive hace 30 años en el sector.

"Cuando llegaron estos jóvenes aquí sacaron el alambrado que hacía el deslinde entre la marítima y la forestal. Ellos empezaron con una cabaña para escuela de surfistas, una que hicieron aquí, otra que hicieron al otro lado. Y de ahí empezaron a llegar estos jóvenes y empezaron a construir cabañas. Prácticamente trabajan día y noche", detalló.

Denuncia viral

En un video que se hizo viral en redes sociales, un surfista del sector acusó haber sido agredido por un residente del lugar, que consideraba su presencia como no grata.

"Tuve una riña la semana pasada con unos pioneros que se adueñaron del puerto. Vine a dejar a mi primo que había dejado su auto en el puerto. Me agredió con gas pimienta sin yo haber hecho nada", relató el hombre.

"Salimos recién de Carabineros y vamos a ir a constatar lesiones. Bueno no se si se visualiza pero este tipo me tiró gas pimienta y espero que tenga cuidado la gente surfista de estos tipos que son unos verdaderos matones. Hago público esto para que estos matones desaparezcan y se sepa la verdad", agregó.

Vía de evacuación

Gustavo, radioaficionado del sector y residente del lugar por más de 7 años, afirmó que la ocupación de los terrenos no solo afectó el ingreso a la playa sino que también a la vía de evacuación con la que contaban en caso de alguna catástrofe.

"Los caballeros hicieron un portón y se terminó la vía de evacuación", indicó, precisando que: "Ahora tenemos que entrar con toda dificultad, tenemos este pedacito (de acceso) en caso de alguna evacuación".

¿Qué dice la Gobernación Marítima?

El gobernador marítimo, Srdjan Darrigrande, explicó que: "El sector es un bien fiscal de uso público, son terrenos fiscales, por lo tanto mientras no haya una concesión marítima otorgada u otro título de dominio que acredite la propiedad de la persona sobre ese lugar es un bien fiscal. En este caso las personas que están en ese lugar que no tienen concesión marítima tramitada ni otorgada son ocupantes ilegales".

"Hay tres situaciones particulares de estos ocupantes ilegales que hoy día están tramitando una concesión marítima que es la forma regular y reglamentaria de poder optar a una suerte propiedad en el sector, pero están aún en proceso", detalló.

¿Qué dijo la Armada?

En un comunicado, la Armada informó que las ocupaciones ilegales en Puerto Maguillines corresponden a construcciones de madera destinadas a cabañas, casas de hospedajes, escuelas de Surf y locales comerciales.

"Al evidenciar proliferación de construcciones irregulares efectuó el empadronamiento y notificación de los ocupantes", aseveró la institución.

Además, aseguró que: "Se solicitó la restitución voluntaria o la regularización de esta situación".

¿Qué dicen las autoridades locales?

La Gobernación Provincial de Talca, a través de un comunicado, dijo estar recabando todos los antecedentes para lograr llegar a una determinación del caso.

"Dicha recopilación de información se ha desarrollado con total celeridad para dar solución lo antes posible a este tema", indicó.

Por su parte, el alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela, sentenció que: "Fallamos todos. La Armada no hizo su rol, la Municipalidad no hizo su rol, el gobernador no hizo su rol, y ellos como privados que tenían un proyecto no hicieron su rol".