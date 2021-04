En medio de la discusión sobre un posible tercer retiro de fondos previsionales, la idea ha sumado más apoyos en el munto político y parlamentario, incluso de sectores del oficialismo.

Uno de los más recientes en manifestarse a favor del tercer retiro del 10%, fue el candidato presidencial Mario Desbordes (RN), quien señaló: "Le pido al gobierno, que ante el difícil escenario económico, lidere el proyecto del tercer retiro del 10%. También le solicito que no recurra al TC para bloquearlo".

En esa línea, el senador Iván Moreira (UDI), manifestó: "Cuando veo que mi gobierno acepta las presiones y se entiende mejor con la oposición y la izquierda en materias de beneficios económicos al no escucharnos, no queda otra: voy a votar a favor del tercer retiro".

Diputados

Marcos Ilabaca (PS), presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados: "Yo creo que vamos a tener los votos suficientes en ambas cámaras para poder avanzar".

Pamela Jiles (PH): "Estamos trabajando en lograr la mayor amplitud cuando este proyecto llegue a la sala. Estamos teniendo conversaciones con todos los candidatos porque sin tercer retiro, no hay votos".

Jaime Mulet (FRVS): "No le tenemos miedo al Tribunal Constitucional, yo creo que ahí vamos a ganar igual. Lo importante es aprobarlo en la Cámara y en el Senado".

Rodrigo González (PPD): "Lo más importante es que la posibilidad de un tercer retiro es absolutamente cierta. Y para eso ya conocemos los dos retiros anteriores, que fueron muy exitosos".

Jorge Alessandri (UDI): "Todo lo que rodea al tercer retiro es positivo y se abre una chance cierta".

Alejandra Sepúlveda (FRVS): "Esperamos que el Gobierno, bueno, ya no esperamos nada de este Gobierno, sino que solamente le pedimos que no complique, que no siga colocando obstáculos y que no nos lleve al Tribunal Constitucional".

Gabriel Silber (DC): "Este es un esfuerzo político y ciudadano que aunque se pueda ver obstaculizado por el Gobierno, debe ser aprobado para y por todos los chilenos y chilenas".

Karol Cariola (PC): "Nos comprometimos una vez más en sacar adelante esta medida que beneficia a las personas y reactiva la economía".

Jaime Naranjo (PS): "Conformamos la bancada por el tercer retiro del 10%, frente a la nula capacidad del Gobierno para enfrentar la crisis económica que afecta a muchas familias chilenas".

Iván Flores (DC): "Aprobaré el tercer retiro. El Gobierno no ha sido capaz de entregar apoyo real, especialmente a clase media".

Camilo Morán (RN): "Mi voto va a estar. Voy a apoyar el tercer retiro del 10% porque es urgente y necesario".

Gastón Saavedra (PS): "La única alternativa es el tercer retiro de los fondos de AFP, que permita a los chilenos poder vivir, pagar sus deudas o ayudar a su círculo familiar que está sin pega".

Leonardo Soto (PS): "Si el Gobierno no hace nada para entregar alternativas para que la gente pueda sobrevivir económicamente es completamente legítimo que se apruebe el tercer retiro de fondos de la AFP. Lo que no se puede es dejar a las personas solas para que se arruinen y por lo tanto, nosotros vamos a aprobar el tercer retiro".

Cabe señalar, que algunos diputados incluso formaron la bancada del tercer retiro, integrada por Pamela Jiles (PH), Karol Cariola (PC), Gabriel Silber (DC), Patricia Rubio (DC), Jaime Naranjo (PS), Manuel Monsalve (PS), Jenny Álvarez (PS) y la senadora Loreto Carvajal (PS).

Otros diputados que han apoyado la iniciativa son René Alinco (IND), Esteban Velázquez (FRVS), Miguel Angel Calisto (DC), Ricardo Celis (PPD), Carolina Marzan (PPD), Raul Soto (IND) y Rodrigo Gonzalez (PPD).

En tanto los diputados de Renovación Nacional, Tomás Fuentes, Francisco Eguiguren, Frank Sauerbaum, Eduardo Durán, Jorge Durán, Cristóbal Urruticoechea, Diego Schalper, Ximena Ossandón, Miguel Mellado, Leonidas Romero y Jorge Rathgeb, han solicitado al gobierno un "bono sin restricciones" y adviertieron que, de no concretarse, van a apoyar el tercer del 10%.

Senadores

Guido Girardi (PPD): "La ciudadanía tiene derecho a sobrevivir y tiene derecho, no habiendo la ayuda necesaria y oportuna y con los montos suficientes, a usar los fondos que tienen las AFP".

Presidente de la comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya: "Si los diputados aprueban el proyecto de tercer retiro de fondos previsionales, vamos a poner ese proyecto en tabla y vamos a votar a favor".

Loreto Carvajal (PS): "Continuaremos con nuestro compromiso para que los chilenos puedan hacer frente a la pandemia, frente a la nula respuesta de este Gobierno".

Ximena Rincón (DC): "Aprobar el tercer retiro es casi inevitable, lo hemos dicho en casi todos los tonos. Yo voy a respaldarlo, no voy a ser obstáculo", afirmó.

