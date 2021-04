Un nuevo hecho delictual vinculado a una encerrona ocurrió en horas de la madrugada de este jueves en la comuna de Ñuñoa. Esta vez la afectada fue una madre que transitaba junto a su hijo de 14 años a bordo de una camioneta.

Las víctimas fueron abordadas en calles Pedro de Valdivia y Crescente Errázuriz, sector donde los sujetos le arrebataron su vehículo particular a la mujer, no sin antes intimidarla con armas de fuego.

Tras largos segundos de forcejeo, los desconocidos agredieron a la madre del pequeño, quien cayó del auto y terminó con una lesión en su cabeza, la cual no pasó a mayores.

"Fue rápido y violento"

María Fernanda Sepúlveda, relató el tenso momento que vivió y dejó en evidencia la violencia con la que actuaron los criminales.

"Nos bajan del auto, gracias a Dios a mi hijo no le pasó nada, lo sacaron y no le robaron nada. A mí me empujan, me botan del auto y se llevaron la camioneta. Esto ocurrió en menos de un minuto", describió la mujer.

Agregó que el suceso "fue rápido y muy violento, y la intimidación que a tí te hace entregar todo fue porque había armas... dos pistolas y cuchillos".

Ocurrida la encerrona, María Fernanda comenzó a efectuar gritos de auxilio a los vecinos que se encontraban en esa zona de Ñuñoa, quienes llegaron finalmente a prestarle ayuda en medio de la noche.

Carabineros, en tanto, indicó que serían de 3 a 4 personas las involucradas en el delito y que efectivos policiales trabajan para esclarecer la situación.

Ver cobertura completa