A la espera de nuevas pericias que buscan esclarecer la verdad de lo ocurrido con Tomás Bravo, el cuerpo del niño permanece en el Servicio Médico Legal (SML), hasta donde fue llevado tras ser encontrado sin vida hace más de un mes en la localidad de Caripilún, Arauco, Región del Biobío.

La situación mantiene en alerta a su madre, Estefanía Gutiérrez, quien vive un verdadero drama al no conocer las causas del fallecimiento de su hijo ni quién o quiénes están implicados en el suceso.

"Acá no hay justicia, no hay nada. Mi hijo no tiene ni sepultura. Es horrible saber que lo tienen ahí", aseveró la progenitora que clama por justicia.

"Miro todos los días el lugar donde dormía"

Así transcurren los días y siguen las diligencias sin tener respuestas, por lo que la madre de Tomas optó por tomar la ayuda de un nuevo abogado, Pedro Díaz, quien estuvo en su momento a cargo de dilucidar el caso de Fernanda Maciel.

En declaraciones al matinal Bienvenidos Gutiérrez comentó que "es horrible, despierto y miro todos los días el lugar donde dormía Tomasito y no encontrarlo, es todo tan triste. Apagado. Saber que no va a volver es terrible".

En cuanto a los comentados errores en las pesquisas, la madre de Tomás fue enfática en señalar que "creo que todo se hizo mal desde un comienzo, la investigación, el que estaba a cargo. A lo mejor mi hijo hubiese llegado con vida en caso de hacer bien las cosas".

Consultado por su relación con el tío abuelo del menor, Jorge Escobar, quien fue apuntado en su momento como culpable del hecho y a la postre, quedó en libertad, sostuvo que "él para mí es mi segundo papá y para Tomasito era su abuelito".

Eso sí, fue clara en reseñar que "muchos creen que yo lo dejé en manos de un desconocido, no fue así. Pero la verdad es que me va a costar mucho perdonarlo por dejarlo solo".

Hombre joven y atlético en la mira

En medio de la conversación con la madre de Tomás Bravo apuntó a la búsqueda de un hombre que está en la mira de la investigación que habría sido avistado el día de la desaparición del niño.

Se trata del testimonio de personas que observaron a un sujeto joven y atlético, a la misma hora en que se inició la búsqueda del menor y que corría en compañía de tres perros.

"Sé que la fiscal (Marcela Cartagena) está firme y cualquier antecedente lo está investigando y está buscando al culpable de todo esto", comenzó aseverando.

Sobre ese dato, Estefanía Gutiérrez sentenció que "la verdad es que no he tenido la oportunidad de conversar con los testigos que vieron ese día a ese hombre, pero sé que dieron declaraciones (a la policía). Era un hombre completamente distinto a mi tío con otras características físicas y ropa, pero nunca lo vi pasar. No sé si es del sector".

