¿Qué pasó?

Hace un poco más de un mes un joven proveniente de Argentina fue asesinado por delincuentes que lo asaltaron en la comuna de Lampa, donde lo balearon y se llevaron una mochila que sólo tenía un mate en su interior.

Tras su muerte se vieron frustrados sus sueños de convertirse en actor de doblaje y radicarse en Chile, dejando a una familia atrás. En tanto los vecinos del sector exigen mayor seguridad ante los constantes asaltos de los que son víctimas.

El hecho

Hace un par de años, Dante Gutiérrez presentaba las noticias de la actualidad argentina en uno de los estudios de radio en su facultad, lugar donde logró titularse como locutor de radio, tras lo cual viajó a nuestro país junto a su pareja.

Sin embargo, el pasado 20 de febrero en el sector de Valle Grande se cruzó con una banda que para robarle sus pertenencias terminaron con su vida.

Un video registró el momento en que el grupo de cinco delincuentes se encontraba en la zona a bordo de un vehículo, buscando a quien sería su víctima.

"Le seguían tirando la mochila mientras gritaba de dolor"

"Cuando a él le pegaron en la cabeza y después le dispararon, él cayó y en ese momento yo fui con él al piso a intentar tapar la herida de la bala y le seguían tirando la mochila en el piso mientras gritaba del dolor", relató Rocío Zavala, Pareja de Dante.

Pese a las súplicas de la pareja, el pistolero y su grupo continuó con las amenazas. Finalmente fue Rocío quien tomó la mochila de Dante y se las entregó a los delincuentes para que se alejaran.

Una vecina que fue testigo del hecho contó que: "El tipo le dispara a quemarropa. Yo estoy al lado de la casa donde fue (...) todo fue tan rápido, tan rápido que cuando salimos en búsqueda de ayuda, los vecinos de más allá habían salido".

Muerte de Dante

Dante fue trasladado por los vecinos hasta un centro asistencial para luego ser llevado de urgencia hasta el Hospital San José. Fue intervenido en ocho ocasiones y todo este tiempo estuvo hospitalizado. Sin embargo, no logró superar una infección producto del disparo.

Por ahora la familia está en espera de los resultados de la autopsia del joven para poder llevar el cuerpo hasta Mendoza.

"Cuando nos vinimos a Chile no veníamos con esta intención, veníamos con muchos sueños, muchos proyectos, con ganas de salir adelante porque nuestro país no nos estaba dando la oportunidad y ahora voy a volver a Argentina con menos de lo que vine porque me voy sin él y ya nadie me lo va a devolver", manifestó Rocío.

En tanto, el Ministerio Público sigue realizando las diligencias para dar con el paradero de los autores de este asesinato.

Vecinos piden mayor seguridad

Por su parte, los vecinos del sector de Valle Grande levantaron la voz ante las autoridades producto de la inseguridad que viven día a día. En lo que va del año, ya han sufrido 52 delitos violentos, entre ellos 22 robos en lugar habitado y seis robos de vehículos.

"Estamos totalmente desprotegido, todo lo que Valle Grande ha reclamado hace mucho tiempo, no tenemos un retén por la cantidad de personas que tenemos acá. Por lo tanto, si pasa algo en esas horas de la noche no llegan porque es muy lejos", dijo una residente del sector.

"Ahora ya es mucho, demasiado, hay que salir prácticamente sin nada, lo que quieras hacer hay que estar sin nada, porque está muy peligroso", afirmó otra vecina.