¿Qué pasó?

El pasado 25 de marzo, el presunto asesino de Tamara Moya murió después de recibir un impacto de bala durante un frustrado portonazo a un funcionario de Carabineros en la comuna de Pudahuel.

Cabe recordar que la menor fue asesinada tras recibir un disparo a finales del mes de febrero, en medio de una encerrona que sufrió junto a su mamá en Huechuraba.

¿Qué dijo el padre?

Raúl Moya, padre de Tamara, señaló que "el autor material de la muerte de mi hija está muerto falleció, y no me cabe duda de eso. Si bien él fue quien percutó el disparo, yo como padre considero que todas las personas que estuvieron en el lugar del suceso son igual de responsables. Es por eso que el crimen de mi hija aún no se esclarece completamente".

El hombre también realizó una fuerte crítica: "Si mi hija recibió algo de justicia, no fue gracias a una investigación policial, ni de fiscalía. Fue una especie de coincidencia macabra, en donde se puso en riesgo la vida de un carabinero".

"Dispuestos a quitarte todo"

También tuvo palabras para comentar los recientes hechos delictuales que han sido fatales para algunas víctimas.

“No hablamos de una delincuencia que busca darles sustento a las familias. Acá hay un tipo de delincuencia que, incluso, sin llevarse nada, están dispuestos a quitarte todo. Esa gente debe caer, no pueden seguir libres en la calle”, dijo en radio ADN.

Llamado al Gobierno

Finalmente, Raúl llamó al Gobierno para que no se repitan situaciones similares al caso de su hija. “Ojalá que haga algo por esos niños que ahora tienen 3 o 4 años, que si no se les educa, probablemente en unos años más se terminen convirtiendo en delincuentes".

"Por eso tenemos que luchar, tenemos que tratar de salvarlos”, concluyó.