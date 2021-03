"Es el crimen más horrendo cometido por una menor de edad". Así se denominó el homicidio del joven scout, Tomás Acevedo, quien fue encontrado sin vida, desangrándose en un sitio eriazo, tras recibir 397 puñaladas en San Vicente de Tagua Tagua.

El cruento hecho, que se registró en el puente Zamorano, tiene bajo arresto hace más de un año a dos implicados: su amiga y compañera de colegio, de 17 años; y Ulises Labrín, de 23 años y pololo de la menor.

"Mi hija no tuvo nada que ver"

Todo se registró tras un intercambio de mensajes, donde la menor concertó un encuentro con Tomás Acevedo en el puente Zamorano, donde se perpetró el crimen.

El día del asesinato, el joven dejó por anticipado una reunión con su equipo de scout y en tan sólo 10 minutos fue víctima del macabro ataque: 397 estocadas que le quitaron de inmediato la vida.

"Ulises trajo ropa para cambiarse, trajo el arma, bolsas de basura. tenían decidido destrozar a Tomas Ignacio", aseguró la madre de la víctima, Beatriz Olea.

Incluso, tras el incidente, Ulises habría lanzado el teléfono de Tomás a un canal y ambos jóvenes siguieron con su vida normal.

Sobre lo ocurrido, el padre de la adoleceste acusada aseveró a Chilevisión que "creo que mi hija es inocente, creo en ella y voy a seguir creyendo en ella".

"Saber que tu hijo de tan solo 15 años quedó preso es terrible, o sea, es atroz. Yo también me imagino a la señora, su hijo fallecido y mi hija en la cárcel y el otro cabro (Ulises) el medio tete que armó, es terrible", agregó el progenitor.

"Mi hija dice que la violó"

El tema sigue en la mira, ya que entre las pericias se apunta que la causas que llevaron al horrendo crimen se debieron a un ataque sexual que la víctima habría realizado a la menor, pero que nunca fue denunciado.

"Mi hija dice que la violó, ella fue a buscar una guía y se la violó", señaló el padre.

Incluso agregó que "yo no he hecho nada, yo no maté a nadie, así fue todo. Esto fue sin dolo, a lo mejor el otro cabro sí lo hizo con dolo. Mi hija no tuvo nada que ver y eso lo vamos a esclarecer".

Todo en medio de la investigación, donde se analizan una serie de mensajes intercambiados por el pololo y la acusada, quien incluso asistió al funeral, donde le expresó que "nunca pensé que lo apuñalarías tanto".

"Ya vendrá ese momento para preguntarle qué pasó"

Así se aguarda el comienzo del juicio -que ha sido aplazado producto de la pandemia- para el próximo 10 de mayo.

En cuanto al caso, el fiscal jefe Claudio Riobó aseveró que "ambos (Ulises y la menor) habrían participado en la comisión de este delito en principio por una supuesta venganza o vendetta de un atentado sexual que habría cometido Tomás, que nunca fue denunciado a la policía o fiscalía y no fue develado a la madre o familiar. El propio pololo (Ulises) le insta a hacerlo, pero la menor no quiso".

Consultado si le ha preguntado a su hija qué pasó ese fatal día en el Puente Zamorano, el padre solo aseveró que "yo voy a verla para hacerla feliz, no infeliz, ya vendrá ese momento para saber qué pasó".