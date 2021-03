¿Qué pasó?

Un grupo de seleccionadas de nado sincronizado viajaron a Argentina con la ilusión de representar a Chile en el Campeonato Sudamericano de Deportes Acuáticos, pero terminaron viviendo un verdadero drama, ya que toda la delegación terminó contagiada de coronavirus.

El hecho se suscitó el pasado 13 de marzo y mantiene en vilo a las deportistas, ya que a pesar de cumplir los protocolos establecidos junto a cuidados por la pandemia, terminaron sufriendo por el Covid-19.

"Hubo abandono, los dirigentes se vinieron con nosotros"

Lo vivido por las nadadores fue relatado por la capitana del equipo, Isidora Letelier, quien en conversación con el matinal Mucho Gusto relató que "llegamos al hotel y estaban todos los países juntos, cuando dijeron que era un hotel burbuja".

"Nos entremezclaban en el desayuno con distintos grupos que debían ir bajando a comer, pero no íbamos solas, también estaban representantes de Perú y Brasil comiendo", relató la joven.

Aún así las nadadoras, menores de edad, compitieron cumpliendo con las medidas, pero pasó lo inevitable: Tres deportistas acusaron estar contagiadas de coronavirus.

"La coordinadora de nado, que es mamá de una de las niñas, me dijo: 'espera que estoy viendo qué hacer con el seguro' porque las tenemos que dejar acá (en Argentina). No podíamos salir de nuestras piezas" agregó Letelier.

Dejaron a tres deportistas contagiadas en Argentina

Ante la situación y según relatan las deportistas, la Federación no hizo nada, ni vio nada, ya que estaban en un hotel distinto y cuando se enteraron de los contagios, optaron por dejar a tres menores de edad en Argentina.

Debido al momento de emergencia, una mamá de las deportistas se quedó en tierras trasandinas desde donde afirmó que "fuimos abandonadas".

Así lo afirmó Soledad Rovira, quien aseveró que "no hay nadie aquí (de la Federación), me dejaron botada y me pagué mis gastos, mi pasaje, el hotel, todo lo pagué yo porque yo quise venir, a mí nadie me pagó, pero como era mi hija la que estaba contagiada, yo me quedé".

Siguiendo con su relato agregó que "nadie llamó a la organización del evento para darnos más facilidades y yo encontré otro lugar para estar con ellas para evitar que las niñas fueran llevadas a una residencia sanitaria. Este es un abandono de deberes, no tiene excusa".

Equipo terminó contagiado y la federación no responde

La grave situación no terminó ahí, ya que las deportistas que lograron regresar a Chile, al ingresar al país fueron testeadas y se acrecentó el drama: Todo el equipo estaba contagiado de coronavirus.

"Nadie tenía síntomas ni nada, pero era probable que en tres o cuatro días más empezáramos a tenerlos. Éramos un equipo, estábamos juntas", admitió la capitana Isidora Letelier.

Ante el panorama, el matinal Mucho Gusto intentó contactar a Marcos Jara, presidente de la Federación de Natación, pero se excusó y no dio su versión, al igual que desde el Ministerio de Deportes que tampoco quiso brindar su visión ante lo ocurrido con las seleccionadas.

