¿Qué pasó?

Al principio de la pandemia de coronavirus se creía que los niños sólo eran vectores de contagio y que no sufrían mayores complicaciones, hasta que se descubrió el Síndrome Inflamatorio Multisistémico, más conocido como PIMS, por sus siglas en inglés.

Sin historial médico

Según un estudio del CDC de Estados Unidos, entidad que se dedica al desarrollo, prevención y control de enfermedades, describe las "características clínicas y epidemiológicas de 186 casos" de PIMS en menores de 21 años.

"El mayor porcentaje de casos se concentra en los niños y niñas entre 1 y 4 años (28%), seguido por niños y niñas de 5 a 9 años (25%). Un 73% estaban previamente sanos. Un 80% de los casos requirió hospitalización en unidades de cuidados intensivos (UCI). Un 2% (4 casos) de los casos reportados fallecieron (4)”, explicó el estudio que fue agregado al documento de protocolo PIMS del ministerio de Salud.

Realidad nacional

En nuestro país, existen datos del Hospital de Niños Dr. Exequiel González Cortés de San Miguel. Durante junio, el peak de la pandemia en Chile, "50 niños y niñas fueron ingresados por infección por SARS CoV-2 (coronavirus), ninguno de ellos con requerimiento de apoyo ventilatorio y/o hemodinámico”, señaló el estudio.

Cabe remarcar que en Chile, la edad más frecuente de los pacientes que padecen este síndrome va entre los 6 y 8 años, aunque también puede atacar a lactantes y adolescentes.

“En la medida que tengamos mas conocimientos podemos llegar a un marcador de la enfermedad que nos permita identificar el grupo de mayor riesgo. Pero ahora hemos visto que prácticamente el 80 % de los niños que tienen PIMS están sanos o sin antecedentes de alguna enfermedad crónica o comorbilidad previa”, comentó el infectólogo pediátrico Juan Pablo Torres.

Principales síntomas

Fiebre de al menos un día de duración.

Inflamación del cuerpo.

Ojos, boca, lengua y piel toman color rojizo.

Dolor abdominal.

Diarrea.

Hinchazón de manos y pies.

Además los niños pueden estar irritables, muy decaídos y pueden tener baja su presión arterial.

"Con esos síntomas, independientemente si sé o no que mi hijo tuvo covid, vale la pena consultar en un servicio de urgencia porque este cuadro, si bien es infrecuente, puede ser grave. No obstante, si se aplica tratamiento oportunamente, la mayoría de los niños a los pocos días empiezan a mejorar", indicó el doctor Torres en entrevista con Mega Plus.