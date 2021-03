Han pasado ocho meses desde el primer retiro del 10% de los fondos previsionales de las AFP y todavía hay madres que no han recibido la retención de estos dineros solicitados por deudas en pensión alimenticia.

En la mayoría de los casos, se trata de mujeres que han criado solas a sus hijos y cuya situación empeora en medio de una crítica situación, porque están sin trabajo y pese la insistencia, aún no reciben respuestas de las entidades correspondientes.

El caso de Nicole

Una de las tantas afectadas es Nicole Campos, quien se contactó con Mega Denuncias para contar su historia. Agotada por las deudas, vio una luz de esperanza cuando supo en el pasado agosto que, a quienes se le adeuden pensiones de alimento, podrían recuperar parte al pedir la retención del 10% de sus exparejas.

Sin embargo, "hace ocho meses estoy esperando que me paguen la primera retención del 10%. La deuda supera los tres millones de pesos", comenta.

"De repente, mi hija me dice 'mamá, ¿me puedes comprar un yoghurt?', y yo le respondo 'no puedo, a lo mejor mañana'", lamenta Nicole.

Meses de espera

Daniela Castro vive una situación similar a la de Nicole, pues lleva entre siete y ocho meses esperando la anhelada retención del 10% del primer y segundo retiro. Asegura que la deuda ya supera los nueve millones.

Sin trabajo, ella se las arregla para salir adelante. Actualmente, peluches, tazas y chocolates llenan el frontis de su casa, porque hace canastos con chocolates para la Pascua y el Día de la Madre.

"Saber que no tienes lo que quieres para tu hijo es lo más choqueante. No le puedes explicar todo al niño. Hay que salir adelante, de eso se trata la vida: no rendirse. Al final del día, qué nos queda", cuenta entre lágrimas Daniela.

Sobrecarga laboral en los tribunales

El principal problema es que no todos saben que en el primer retiro era necesario que la expareja solicitara su dinero para retener los fondos. Tal requisito fue eliminado en el segundo retiro, pero aún así, hay una lentitud en el proceso que perjudica a las familias monoparentales.

Además, "son varios los factores por la demora en el pago de las pensiones alimenticias. La carga laboral es importante. El primer retiro provocó que la carga de escritos aumentara en un 2000% en un solo mes. Una carga con la misma cantidad de personal", explica Mónica Jeldrés, del Juzgado de Familia de Santiago.

"Estoy emocionada, lo logramos"

Pese a los innumerables intentos, Nicole no se rinde, pero esta vez sería distinto. En pie desde las cuatro de la mañana, decide ir nuevamente al Tribunal de Familia.

Tanto ella como todas las personas afectadas por la no entrega de la retención del 10% deben resistir el frío y la larga espera. Cuando se realiza la entrega de números de atención, por lo menos deben esperar tres horas. Pero al final, la espera de Nicole valió la pena cuando entra al tribunal.

"Me fue súper bien. Mandaron un oficio para que me paguen la retención. Estoy emocionada, lo logramos, estoy feliz", señala.

La incertidumbre de Nicole llegó a su fin

El octavo intento pareció ser la vencida. Se dirigió hasta la AFP Modelo, pero ahí recibió una respuesta que no esperaba. Según la entidad, debía seguir esperando, por al menos 10 días.

"Pensé que me iban a pagar luego, de verdad. Una espera tanto, son largas las esperas. Una necesita la plata, no estamos limosneando un dinero que no es de uno, es un derecho que tienen mis hijas, que las tengo que alimentar. Son ocho meses de espera y ahora aguantarse un mes más", manifiesta.

Finalmente, la incertidumbre de Nicole llegó a su fin. Durante la tarde de este martes 23 de marzo, recibió el pago de la retención después de 8 meses de espera.

Mientras tanto, Daniela recibió la notificación de que el tribunal ya falló a su favor y ahora depende de la AFP gestionar el pago.

