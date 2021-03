El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, junto a la Fundación Katy Summer, lanzaron esta mañana la campaña contra el Ciberacoso “Corta la Cadena” y presentaron los resultados del Estudio Nacional sobre Ciberacoso en Pandemia.

Esta iniciativatuvo como objetivo recoger antecedentes sobre posibles relaciones entre ciberacoso, tendencias depresivas y patrones de uso de redes sociales entre adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años a lo largo de todo el país.

Para esto, se aplicó una encuesta vía digital a una muestra probabilística integrada por 2.370 personas. El error muestral estimado es de 1,95%.

Los resultados arrojaron que un 49% de los participantes reconocieron haber sido acosados virtualmente al menos una vez en los últimos tres meses. De ellos, un 88% declaró haber sido amenazados por internet o redes sociales al menos una vez dentro del mismo período de tiempo.

Respecto a los ciberacosadores, el 18% de la población de adolescentes y jóvenes confirmó que ha acosado en los últimos tres meses una vez o más. De ellos, el 73% son hombres. Además, el 44% de este segmento de la población presentaba sintomatología indicativa de un trastorno depresivo mayor al momento de ser aplicada la encuesta.

Al ser consultados los ciberacosados sobre sus reacciones frente a esta práctica, un 42% prefiere ignorar lo que está pasando. Le siguen las opciones “Decirle que se detuviera por el mismo medio” con un 27% y “hacerme daño” con un 27%.

Esta última opción es indicada como reacción por el 47% de los ciberacosados entre 15 y 19 años. Mientras que pedir ayuda a terceras personas es una opción infrecuente, pues un 16% prefiere hablarlo con sus amigos, un 4% con sus padres y un 1% prefiere decirle a un profesor o inspectores.

Ante esto, el Ministro Bellolio anunció urgencia a la moción que modifica la ley N°20.370 General de Educación, en materia de ciberacoso o cyberbullying. Este proyecto busca concientizar dentro de los establecimientos educacionales a los niños, niñas y jóvenes sobre el uso responsable de redes sociales, combatiendo todo tipo de violencia en ellas. Además, entrega herramientas a la comunidad escolar para poder denunciar situaciones de ciberacoso o ciberbullying entre y hacia los alumnos.

“Como Gobierno quisimos hacer este estudio porque producto de la pandemia nuestros jóvenes estuvieron mucho más conectados a las redes sociales y como hemos visto, sufrieron más el ciberacoso. Hay hoy día una mayor visibilización pero también hubo un aumento de esa violencia digital. El proyecto de ley lo que pretende es que exista al interior de los colegios una ayuda y capacitación a los distintos docentes que hoy hacen un trabajo encomiable en esta materia que es muy compleja y que también sepan de qué se trata cada una de las materias”, aseguró el Vocero de Gobierno.

Campaña #CortaLaCadena

Ante esta situación, el Ministerio Secretaría General de Gobierno decidió crear la campaña “Corta la Cadena”, iniciativa que se difundirá por redes sociales y que busca hacer un llamado a los jóvenes y adolescentes a no ser cómplices de esta práctica.

“Lo que una persona dice a través de las redes sociales no sabe cómo se lo va a tomar la persona que está del otro lado de la pantalla. Es por esto que queremos visibilizar este tema y queremos pasar a la acción. Queremos llamar a que los testigos corten la cadena, a que en vez de reenviar y seguir haciendo daño, corten esa cadena, porque así pasan a ser testigos salvadores, que no permiten que se siga agrandando el daño que produce la violencia digital”, sostuvo el Vocero de Gobierno.

Por su parte Evanyely Romero y Emanuel Pacheco de la Fundación Katty Summer, sostuvieron que “el ciberacoso es real, no es virtual y eso afecta la salud mental de quienes lo viven y lo sufren. Es por eso que también queremos hacer un llamado a la conciencia y humildad a los papás y mamás, porque tenemos que entender que hay muchas cosas que no sabemos de nuestros hijos y tenemos que entender con la mayor empatía posible”.

La campaña contó con la colaboración de jóvenes reconocidos y con alta valoración, como Tomás González, gimnasta olímpico, tiktoker y líder juvenil; Julieta Martínez, activista en temas medioambientales, sociales y feministas; Martina Araneda, estudiante de derecho y activista contra el ciberacoso; y Vicente González, tiktoker.