¿Qué pasó?

El candidato presidencial Mario Desbordes (RN), en entrevista para Meganoticias Plus Alerta, mostró su apoyo al proyecto de retiro de fondos desde el Seguro de Cesantía propuesto por Joaquín Lavín, mientras que también valoró el paquete de ayuda económica propuesto por el Gobierno, pero aclara que se podría mejorar.

Ayuda del Gobierno

Mario Desbordes, sostuvo que el paquete de ayuda económica "es un buen anuncio", y que las medidas "contienen planteamientos realizados al Presidente para hacerlo más universal, sin tanto requisito"

"Hace una semana y media, se había anunciado que aquellas personas que ganan 400 mil o menos iban a recibir 400 mil pesos, hoy día subió a 1 millón y medio, sin tener que justificar nada”, explicó Desbordes.

Inquietudes

Desbordes señaló que, sin embargo, tiene diferencias respecto a algunas medidas planteadas por las autoridades: “Hay cosas en las que todavía tenemos algunas dudas."



"Yo podría estar un mes y tanto en Fase 1, y hoy recién haber pasado a Fase 2 y quedarme sin el bono y mi negocio está destruido. Hay varias cosas que queremos conversar”, ejemplificó el candidato presidencial.

"Hay mucho requisito, hay que justificar bajas de ingreso en algunos casos, hay que vivir en una comuna con determinada fase en otro, cosa que no me parece razonable porque las fases son muy dinámicas", indicó Desbordes.

El exministro de Gobierno aseguró que dirigentes de pymes además le habían consultado "por qué nos pueden condonar intereses y multas, no el capital de las patentes, solo el 90%, por qué no el 100%, por qué el Banco Estado va a correr los créditos tres meses solamente, ¿por qué no un poco más?".

Fusión con Lavín

"Hoy hemos planteado con Joaquín Lavín que fusionemos, hagamos una propuesta común mejorando la que el Gobierno ha planteado", dijo Desbordes

Además, aseguró que apoya la iniciativa de Lavín debido a que “el 10% tiene un problema, y es que hay 3 millones de personas que ya sacaron todo su dinero, por lo tanto, esas 3 millones no tienen soluciones sobre la mesa.”

Muchos me han preguntado: la propuesta que preparamos con @lavinjoaquin no es contra un tercer retiro. Lo que nosotros queremos es poner sobre la mesa alternativas que vayan a ayudar a la mayor cantidad de gente posible. #TercerRetirodel10 pic.twitter.com/zN8n88SAvM — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) March 23, 2021

El exministro de Defensa sostuvo sobre la propuesta que "ojalá no tuvieramos que sacar el dinero del bolsillo de las personas", pero que debieron "esperar la propuesta del Gobierno, y este fue el máximo esfuerzo".

"Si este es el máximo esfuerzo del Gobierno, hay gente que la ayuda no le va a llegar", criticó Desbordes.