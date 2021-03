¿Qué pasó?

El subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, afirmó que la suspensión del permiso de desplazamiento personal durante fines de semanas y festivos será levantada la próxima semana.

Esto luego de una reunión que tuvo el Gobierno con los dirigentes de La Vega, Lo Valledor y con la directiva de la Asociación Gremial de Ferias Libres.

¿Qué dijo?

"La subsecretaria Daza ha aclarado en esta reunión que esta medida tan dura de suspender los permisos individuales el fin de semana va a ser levantada para el fin de semana siguiente", sostuvo.

"Eso nos da más fuerza para este fin de semana, sábado 27 y domingo 28, de hacer un esfuerzo monumental", agregó.

Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, afirmó que "en ningún caso esto es un retroceso. Lo que comentamos durante la mañana fue que esto tenía que ser lo más corto posible. Conversamos de la importancia que esto sea dentro del plan marzo y por eso hemos anunciado que vamos a hacerlo este fin de semana".

"Hemos implementado esta medida, que es dura, es difícil, es en función del plan marzo. La importancia de que este fin de semana disminuir la movilidad dentro de todas las personas. La eliminación de este permiso va a permitir disminuir los desplazamientos", sostuvo.

¿Qué ocurre en casos de emergencia?

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, sostuvo que "en caso de emergencia las personas no requieren un permiso. Cuando hay una emergencia la persona puede ir y dirigirse al hospital si está enfrentando una situación médica de emergencia. Si tiene que acceder a un medicamento de emergencia, también puede hacerlo".

"Lo que se suspende es el permiso general. No se suspende el traslado de hijo entre padre y madre que no viven juntos, no se suspende para las personas que tengan condición de TEA, no se suspende el permiso para ir a un funeral, a un tratamiento médico", aclaró.

