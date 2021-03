¿Qué pasó?

El diputado Gabriel Boric se refirió a su proclamación como candidato presidencial del partido Convergencia Social (CS) en un punto de prensa desde la región de Magallanes.

¿Qué dijo Boric?

El diputado señaló que "somos una generación joven (...) y cuando me refiero a esto, no me refiero a la edad, me refiero a una generación que despertó".

"Da lo mismo la edad que tengamos o dónde estábamos antes, el punto es que ahora vamos a construir esta historia juntos, y para nosotros el proceso constituyente es tremendamente relevante", aseveró.

En ese sentido, agregó que "vamos a defender el proceso constituyente (?) con toda la fuerza y con toda la alegría desde Magallanes cambiando Chile".

"Nos vamos a centrar en construir, en darle esperanza al pueblo de Chile, que está dispuesto enfrentar cambios, pero con un horizonte también", enfatizó.

Además se refirió a temas como la violación de Derechos Humanos durante el estallido social y a la situación de violencia que se vive en La Araucanía.