Este jueves el presidente de la comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, reafirmó su postura de apoyar el tercer retiro de los fondos previsionales, pero también se mostró abierto a discutir otras propuestas.

Al respecto, el senador señaló en Meganoticias Conecta que “yo estoy consciente de que esta no es la mejor solución porque al final del día sabemos que va a generar un problema en el futuro respecto de las pensiones de las personas, pero claramente es una solución concreta frente a un segmento importante de la población a la que no le está llegando la ayuda que necesita”.

Bono sin restricciones

Por otro lado, respecto a la propuesta de parlamentarios de Renovación Nacional, que solicitaron al Gobierno la entrega de un bono de $500 mil sin restricciones, planteó que “parece una buena idea pero hay que ver cómo se implementa porque todos vimos lo que ocurrió con el bono de clase media. En el tema de los bonos, que parece una buena solución, tiene que haber claridad de cómo lo van a recibir. Si es universal, que sea así y no con letra chica”.

Sin embargo, sostuvo que “un bono de $500 mil puede ser una ayuda para sortear un par de días o semanas”.

Extracción del Seguro de Cesantía

Con respecto a la iniciativa que permite retirar fondos de la AFC, indicó que “también parece ser una idea correcta en la medida que permite que las personas puedan tener ingresos cuando han perdido sus puestos de trabajo o han visto disminuidas sus rentas. El problema sigue siendo que la crisis económica que ha generado el coronavirus la están pagando y financiando los trabajadores con sus propios ahorros”.

"Lo del Seguro de Cesantía habrá que revisarlo porque también hay que ver que muchas personas producto de los despidos o de las suspensiones de contrato ya retiraron parte importante de los fondos, por no decir la totalidad de lo que tenían acumulado", manifestó.

En esa línea, además dijo que "en circunstancias extraordinarias nosotros tenemos que buscar soluciones extraordinarias. No podemos seguir tratando de usar las soluciones tradicionales frente al problema de la envergadura que tenemos. Yo no me cierro y creo que efectivamente tenemos que revisar por ejemplo lo que ha propuesto Joaquín Lavín que creo que es una buena idea que efectivamente va a ayudar a personas que hoy no van a poder realizar el retiro. También permitir que se pueda realizar el tercer retiro a aquellas personas de clase media que tienen emprendimiento y no tienen financiamiento de los bancos y necesitan continuar trabajando, o tocar otros instrumentos como son los ahorros previsionales voluntarios, y además esto unido a los bonos que pueda entregar el Gobierno".

"Lo que nosotros tenemos que ofrecer hoy a los chilenos, más allá de la discusión previsional que está instalada en nuestro país, son soluciones concretas para que puedan vivir día a día. Eso es lo que necesita la gente, porque la gente no está pensando en una discusión teórica, dogmática o política respecto de qué pasa con la AFP, lo que están pensando las personas es en cómo tengo dinero hoy para poder pagar mis deudas o para comprar alimentos", concluyó.

