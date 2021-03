"Emilio tenía mucha personalidad (...) de verdad que le encantaba la música, cantaba muy bonito". Así describió a su hijo Lorena Naravarrete, madre del primer caso de muerte por PIMS en Chile, un cuadro que está afectando a algunos niños que han padecido de coronavirus.

Dolores abdominales, fiebre, manchas en el cuerpo y compromiso del estado general de los órganos son algunos de los síntomas del Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico (PIMS, por sus siglas en inglés), que puede ser mortal en niños, niñas y adolescentes.

En conversación con Mucho Gusto, Lorena relató el duro proceso que vivió junto al adolescente de 16 años oriundo de Puerto Montt, quien comenzó a tener extraños síntomas a mediados de enero.

Primeros síntomas

"Me dice 'mamá desperté recién, me siento mal, siento los gemelos hinchados, las piernas como raras, como una sensación de que me está quemando'", relató Lorena luego de que de un día para otro Emilio se enfermara sin ninguna enfermedad de base.

"Al día siguiente no era solo los gemelos, sino que eran los muslos y así todos los días se fue agregando algo. Su cuerpo se fue llenando de manchas que partieron en las manos, después en los brazos y mejilllas", detalló.

Con el paso de los días los síntomas de Emilio se fueron agravando hasta el punto en que ya no podía caminar del dolor. "Despertó llorando, le dolía todo el cuerpo (...) No sabia qué hacer con él", contó la mujer.

La madre del menor explicó que habían tenido un contacto estrecho positivo por Covid-19, por lo que en un principio pensó que Emilio se podía haber contagiado y le tomó a sus hijo más de 5 éxamenes PCR, todos con resultado negativo.

Tras acudir a urgencias, el médico le explicó que Emilio se encontraba en estado grave por PIMS, síndrome que se puede desarrollar hasta 30 días después de la infección por coronavirus y que es difícil de detectar en jóvenes, ya que suelen ser asintómaticos.

En este sentido, se refirió al tardío diagnóstico de Emilio antes de llegar a la UCI: "Si esta infomación hubiese estado y fuese de conocimiento del todo el personal de salud esto no habría pasado, el Emilio estaría acá".

"Le envíe un mensaje que nunca pudo leer"

Lorena comentó el último contacto que tuvo con su hijo antes de fallecer: "Me llama la asistente social del hospital para darme un recado del Emilio, decía que cuándo le iba a llevar sus últiles de aseo".

"Le envie un mensaje que nunca lo pudo leer que decía que yo lo amaba mucho, que yo lo iba a ir a buscar y que estuviera tranquilo", señaló Lorena, no obstante, lamentablemente el celular de Emilio estaba apagado y no recibió el mensaje.

Casos y Protocolo de atención

A nivel país, 69.563 niños han sido diagnosticados con Covid-19. La mayoría de los casos son cuadros asintomáticos o con síntomas leves. Entre ellos, hasta el momento 157 menores han desarrollado el Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico, el 0.22% del total. En palabras de la subsecretaría Paula Daza, aún sigue siendo una tasa “bastante baja”.

“Tanto con la Sociedad Chilena de Infectología, la Sociedad Chilena de Pediatría y recomendaciones de la OMS, se realizó un protocolo para la atención de estos niños en los distintos centros de salud, para hacer un diagnóstico oportuno, para el manejo y el tratamiento en los centros hospitalarios. Este protocolo está disponible y distribuido en toda la atención de salud y todos los funcionarios lo conocen”, señaló.

