¿Qué pasó?

En la tarde de este martes, tras haber sido elegido por una unanimidad, el diputado Marcos Ilabaca (PS) asumió como presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, luego de la renuncia al cargo de Matías Walker (DC).

En la instancia se encuentran los proyectos que buscan permitir un tercer retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones, a los cuales Ilabaca aseguró darles una rápida tramitación.

¿Qué dijo Ilabaca?

"Me tocaría asumir esta conducción tratando de seguir el tremendo trabajo que ha desarrollado el actual Presidente Matías Walker, y una de las primeras tareas que he señalado públicamente que voy a desempeñar va a ser darle una rápida tramitación al tercer retiro del 10%", afirmó el nuevo presidente de la comisión poco antes de asumir.

Cabe destacar que Walker esta semana no puso en tabla la discusión del tercer retiro, por lo que la iniciativa no podrá ser revisada hasta la próxima semana.

¿Cuándo se revisarán los proyectos?

Ilabaca detalló que: "Esta tramitación va a comenzar la próxima semana, y esperamos tener este tema debatido durante el mes de marzo para que ya en abril podamos estar discutiendolo en la sala".

En tanto, la diputada Pamela Jiles (PH), impulsora de una de las iniciativas, indicó que: "Una vez superado el escollo Matías Walker, aún no superado el escollo senadora Goic, aún no superado el escollo de que no se puede cambiar la tabla hasta la próxima semana porque quedó amarrada por Matías Walker, la tramitación va a comenzar el próximo miércoles".

"El próximo miércoles yo les garantizo, les aseguro con mi firma que se va a comenzar a tramitar el tercer retiro en la comisión de Constitución", agregó.

Los proyectos

Por un lado, en la comisión está el proyecto presentado por la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles, que plantea puntos similares al primer y segundo retiro: Cifras de pago de hasta 4 millones 300 mil, retiro universal sin impuestos y pago forzoso para deudores de pensiones alimenticias.

Los puntos que contempla el texto de Jiles también los sostiene el proyecto del diputado Jaime Mulet (FRVS), quien además pone sobre la mesa que las personas con rentas vitalicias puedan retirar los fondos, agregando un bono de reconocimiento con la finalidad que sea el Estado el que se haga cargo de reponer el dinero retirado, una vez que el afiliado haya jubilado.

En tanto, un grupo de diputados del PPD, encabezados por Raúl Soto, propusieron una iniciativa que mantiene las ideas de los retiros anteriores, pero para sortear el Tribunal Constitucional (TC), en caso de que el Gobierno recurra a dicha instancia, proponen un cambio permanente a la Constitución, modificando el artículo 19, donde se trata la seguridad social e incorporando allí por única vez la posibilidad de retiro para los afiliados de AFP y rentas vitalicia.

El último en presentar un proyecto fue el diputado Jorge Durán (RN), el que de ser aprobado significaría la posibilidad de retirar hasta más de 4,4 millones de pesos.

