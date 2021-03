Más de 24 horas después de cometerse un nuevo femicidio en Chile, el autor del crimen de Norma permanece prófugo tras atacarla y propinarle un disparo con un arma de fuego.

En este escenario, Cristian Rojas, hijo de la víctima reveló que recibió un mensaje de audio en el que el autor de los disparos le confiesa el crímen y detalló que el sujeto desde hace días esperaba a su madre en las cercanías de su casa, hasta que finalmente la encontró.

Los dichos del agresor

En conversación con Mucho Gusto, Cristian aseguró que el agresor le aseguró que su intención no era asesinar a Norma, sino que el hecho habría sido un accidente.

"Recibí un audio donde confiesa el crimen (...) Él me dice ojalá no muera, me dijo 'se me escapó el tiro', pero todos vimos el video de que realmente no se le escapó, el tiró a matar y lo que quería era asesinarla", explicó refiriéndose a las imágenes del ataque que quedaron grabadas por una cámara de seguirdad del sector.

Según el joven, su madre estaba siendo acosada por su exconviviente desde hace meses, cuando el hombre retornó a Chile y se enteró de que ella tenía una nueva pareja. "No soportaba que otra persona estuviera con ella", contó.

Cristian señaló que el hombre amenazó tanto a su abuelo como a la pareja de Norma: "Amenaza a todos, él no tiene miedo a morir, es un psicópata y anda con sed de venganza".

"Él quería plata"

La mujer habría denunciado la situación al menos en tres oportunidades. En 2012 fue víctima de violencia intrafamiliar, en 2017 y 2020 acusó ser acosada por su exconviviente, quien tendría al menos 21 condenas por otros delitos.

Respecto a la relación entre Norma y el agresor, Cristian destacó "mi mamá estaba con el por miedo, lo echaba de la casa, pero se hacía la víctima". Tras terminar la relación, Norma habría interpuesto una medida cautelar para el resguardo de ella y sus hijos, sin embargo el agresor llegaba a buscarla hasta su casa y también a la de otros familiares.

En la misma línea, afirmó que, además de los celos, el factor económico fue clave en la muerte de su madre, ya que el agresor le reclamaba parte del dinero que ambos habían invertido en la compra de una propiedad.

"El trámite no se pUdo llevar a cabo, uno de los trasfondos es el dinero, él quería su plata y muchas amenazas fueron por eso", recalcó.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

