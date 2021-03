El 28 de febrero pasado tras una encerrona en la comuna de Maipú, Carabineros se enfrentó en una balacera a los antisociales, hecho que dejó a un niño muerto producto de una bala disparada por un uniformado. A dos semanas del fallecimiento del pequeño Itan, su madre Scarlett Ahumada, pidió justicia para su hijo y para el resto de los niños que han muerto en el último tiempo en acciones donde están involucrados delincuentes.

En conversación con Meganoticias Alerta Domingo, la mujer agradecidó por que no se deja hablar del caso de Itan, manteniendo el tema en la palestra. "Gracias por no dejar de hablar de mi hijo. ¿Cómo estoy? Destrozada. Pero de pie, para seguir luchando por la justicia que necesitan todos los niños de este país", remarcó.

Visiblemente emocionada, Scarlett recordó cómo fue el último día de su hijo, indicando que "fue un bonito día para mi hijo, y lamentablemente nos cruzamos... y el ahora ya no está. ¿Sabes lo difícil que es levantarte todas las mañanas que no esté su beso de buenos días? Todos los días se paraba en la puerta de mi dormitorio refregándose los ojos y me decía 'buenos días mamita'".

Marchas por justicia

Respecto a la marcha en que se pidió justicia por el caso de Itan y también por el de Tamara y Tomás, la madre del menor aseveró que "fue hermosa. Nunca pensé que iba a llegar tanta gente a apoyar esta causa, y a pedir justicia. Llegó gente con carteles por sus hijos, por sus nietos, por sus hermanos a pedir justicia"

En esa línea, llamó a los parlamentarios a endurecer las penas contra quienes cometen actos delictuales, especialmente contra aquellos de alta connotación social.

"No es posible que en Chile se estén muriendo nuestros niños (...) Yo quiero penas más duras. Penas efectivas. Sin beneficios. No sacamos nada con que los condenen a diez años, ellos hacen conducta, siguen todas las reglas y después son todos buenos y les rebajan las penas", declaró.

"Quiero que pague"

Sobre el uniformado que disparó la bala que finalmente acabó con la vida de Itan, Scarlett se mostró firme en su búsqueda de que tenga una pena acorde a su actuar.

"A mi hijo lo mató un carabinero. Yo igual quiero penas para él. Yo sé que me va a costar, yo sé que va a ser difícil. Yo no quiero que lo trasladen de ciudad, yo quiero que él quede dado de baja. Yo quiero que él no reciba su renta vitalicia. Yo sé que no se va a ir preso, yo lo tengo súper claro. Pero yo quiero que pague de una u otra manera", sentenció.