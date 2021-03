¿Qué pasó?

Luego de haber sido inoculado con la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, el ministro de Salud, Enrique Paris, manifestó su preocupación por el aumento de casos de la enfermedad en el país y sostuvo que el permiso de vacaciones "no es un error".

¿Qué dijo Paris?

La autoridad advirtió que, pese al proceso de vacunación, "hay que mantener firmes las medidas sanitarias, ustedes ven y han visto las cifras".

"La pandemia continúa y hemos tenido este aumento de casos. Ya llevamos varios días sobre 5 mil. Tuvimos dos días que tuvimos menos casos pero hoy volvemos a tener sobre 5 mil, así que estamos muy preocupados por ese tema, yo les pido el máximo esfuerzo", agregó.

Permiso de vacaciones

También se refirió a las críticas del Colegio Médico al permiso de vacaciones, afirmando que en un principio "fue muy bien evaluado por el mismo Colegio Médico que dijo que había fatiga epidémica o fatiga pandémica, que había cansancio mental, que había mucho problema de salud mental y que era bueno que la gente pudiera salir".

"La gente que tiene menos dinero, que tuvo la posibilidad de salir dos o tres días, que vive en un departamento pequeño, hacinado, yo creo que le hizo muy bien salir desde el punto de vista mental", recalcó.

"El permiso (de vacaciones) no es la causa del aumento de los casos, las causas del aumento de los casos fueron que, durante las vacaciones, y no justamente la gente más humilde, se organizaron fiestas, no se respetó el toque de queda, se aglomeraba la gente, no usaba mascarilla, tomaban alcohol, se liberaban. Eso fue lo que produjo este aumento de casos", sentenció.

En ese sentido, sostuvo que: "Si el permiso de vacaciones fue un error y quieren que yo diga eso, lo que yo he dicho es que no es un error, el error quizás fue no haber tenido una comunicación de riesgo evidente para darla a la gente que tomó ese permiso, la instrucción necesaria para que mantuviera las medidas que mantenía en Santiago, en los lugares de origen, en su lugar de vacaciones".

Proceso de vacunación

Por otra parte, informó que a las 11:00 horas de este viernes "se han colocado 6.290.311 dosis acumuladas y se han vacunado por lo menos con una dosis a 4.678.291 personas y con dos dosis 1.612.020 personas".

Además, destacó que la inoculación del pasado jueves "fue una vacunación récord. Fue de 415.682 personas en un solo día. Esto fue destacado hoy también a nivel internacional obviamente".

Adelanto de metas

"Esperamos que la meta que nos fijamos de vacunar 5 millones de personas al 31 de marzo se cumpla. Si es así, vamos a adelantar otras metas, o vamos a adelantar otras edades más bien, otros grupos de personas", señaló.

Asimismo explicó que se espera que "el 30 junio, no antes, tengamos vacunados al 80% de la población susceptible. No es el 80% de toda la población chilena, ya que hay grupos que no se pueden vacunar, ya que las vacunas no están aprobadas para ciertos grupos".

"Antes de tener la segunda dosis y siete días después incluso, entre siete y 14 días después, no hay inmunidad, por lo tanto, las personas que se han vacunado una vez o que recién se vacunan por segunda vez hoy, todavía no tienen toda la inmunidad desarrollada. Para que no se liberen", aseveró.

