¿Qué pasó?

En la tarde de este miércoles, un grupo de personas se reunió en Plaza Italia para marchar y manifestarse por la muerte de Tamara e Itan, menores de cinco y seis años, respectivamente, que perdieron la vida tras ser baleados en medio de encerronas.

La manifestación

El objetivo de la convocatoria es exigir justicia para los niños, con una marcha que se extenderá desde Plaza Baquedano hasta el Palacio de La Moneda.

Las personas llegaron al sector con pancartas y globos de color blanco y rosados. Además, muchos de los asistentes usaban poleras blancas y portaban silbatos, los cuales hicieron sonar durante la manifestación.

La convocatoria

Luego de una reunión con el Presidente Sebastián Piñera, Scarleth Ahumada, madre de Itan, convocó a esta marcha "para luchar por nuestros niños, por la ley de armas, los protocolos, las instituciones y todo lo que está mal en nuestro país. Aunque sea con la vida de nuestros hijos podamos hacer algo para que no haya más Tamara, para que no haya más Itan, para que no haya más Baltazar, para que no haya más Tomasitos, y tantas personas que se mueren de esta maldita forma".

"Nosotros queremos que la marcha de nuestros hijos sea completa y totalmente pacífica. Así que nosotros les pedimos de corazón que no haya desmanes. Nosotros queremos luchar por nuestros hijos. Va mucha familia nuestra con niños", agregó.

El asesinato de Tamara

Fue el domingo 28 de febrero, cuando un grupo de delincuentes le realizó una encerrona a la madre de Tamara y a su hija en la comuna de Huechuraba.

En medio del asalto, uno de los asaltantes disparó contra la niña de cinco años. A raíz del hecho no hay personas detenidas.

Itan murió en medio de un tiroteo

Poco después de la muerte de Tamara, en la madrugada del lunes 1 de marzo, en la comuna de Maipú, otro niño perdió la vida tras otro episodio delictual.

Itan, con tan solo seis años de edad, recibió un disparo en medio de una balacera entre Carabineros y antisociales tras una encerrona.

Y aunque en un principio no se sabía quién había disparado, luego se confirmó que el proyectil que impactó al menor había sido percutado por un efectivo de Carabineros.