Este miércoles la hermana de Karina Cuevas, joven que se quitó la vida tras una presunta violación, manifestó en el matinal Mucho Gusto que buscan justicia y desmintió los dichos del acusado.

María Cristina señaló que "si hubiese sido de mutuo acuerdo, mi hermana no le habría reclamado lo que él le hizo. Alguien por arrepentirse o no acordarse de algo no se va a quitar la vida, no va a parar su futuro, no va a estancar su vida, sus proyectos, sus cosas que tenía por hacer".

"Ella no está y yo soy su voz, yo y toda la gente que nos apoya. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, aunque sea lento", afirmó.

Piden justicia

Además, dijo que "esto no puede seguir sucediendo, mi hermana había cumplido 25 años recién en diciembre. Era una joven llena de proyectos".

"Aquí estamos pidiendo justicia, que por favor esto pare. Hace tiempo fue Antonia (Barra), ahora fue mi hermana, en un tiempo más puede ser Camila, Andrea y quizá cuántas más que no salen a la luz", expresó.

Finalmente, sostuvo que "mi hermana no está, nosotros somos la voz de ella y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias para que esto tenga un final y el tipo pague por lo que hizo".

El Hecho

Karina, joven de 25 años, atentó contra su vida tras sufrir una presunta violación en un camping ubicado en la región del Biobío.

El delito sexual habría ocurrido la noche del pasado 2 de enero, en una fiesta por la celebración de Año Nuevo.

Su familia exige justicia por el trágico desenlace que tuvo la joven, mientras que el presunto violador asegura que el acto sexual fue con consentimiento.

